Austrálčan Bolton na olympiáde skončil, pri páde si zlomil dva stavce

Austrálsky snoubordista Cam Bolton musel predčasne ukončiť svoje účinkovanie na zimných olympijských hrách v Taliansku po tom, ako počas tréningu utrpel vážne zranenie krku.
Tridsaťpäťročný športovec bol letecky prevezený do nemocnice v Miláne, kde vyšetrenia potvrdili dve zlomeniny krčných stavcov.
Spadol už v pondelok
Podľa Austrálskeho olympijského výboru Bolton spadol už v pondelok, no až nasledujúci deň sa začal sťažovať na zhoršujúce sa bolesti krku. CT vyšetrenie následne odhalilo rozsah zranenia, po ktorom ho okamžite transportovali vrtuľníkom.
Boltonovo zranenie je ďalšou ranou pre austrálsku výpravu, ktorú na hrách v Taliansku postihla séria nešťastí. Snoubordistka Misaki Vaughanová je takisto mimo súťaží po tom, čo po páde neprešla testami na poranenie hlavy.
Ďalšie zdravotné problémy
„Je mi za nich oboch nesmierne smutno,“ uviedla šéfka austrálskej výpravy Alisa Camplin-Warnerová. „Žiaľ, pri zimných športoch sa zranenia stávajú. Pri 53 športovcoch v rizikových disciplínach to nie je nič výnimočné,“ dodala.
Austrálčanov zasiahli aj ďalšie zdravotné problémy. Bývalá majsterka sveta Laura Peelová si minulý týždeň na tréningu poranila koleno a akrobatická lyžiarka Daisy Thomasová bola vyradená zo súťaže po páde počas sobotného tréningu.