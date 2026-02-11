Austrálčan Bolton na olympiáde skončil, pri páde si zlomil dva stavce

Austrálsky olympijský snoubordista Cam Bolton bol po páde na tréningu prevezený vrtuľníkom do nemocnice so zlomeným krkom a jeho účinkovanie na ZOH 2026 sa skončilo.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Beijing Olympics Snowboarding
Austrálsky snoubordista Cameron Bolton. Foto: archívne, SITA/AP
Taliansko Snowboarding Snowboarding z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Austrálsky snoubordista Cam Bolton musel predčasne ukončiť svoje účinkovanie na zimných olympijských hrách v Taliansku po tom, ako počas tréningu utrpel vážne zranenie krku.

Tridsaťpäťročný športovec bol letecky prevezený do nemocnice v Miláne, kde vyšetrenia potvrdili dve zlomeniny krčných stavcov.

Spadol už v pondelok

Podľa Austrálskeho olympijského výboru Bolton spadol už v pondelok, no až nasledujúci deň sa začal sťažovať na zhoršujúce sa bolesti krku. CT vyšetrenie následne odhalilo rozsah zranenia, po ktorom ho okamžite transportovali vrtuľníkom.

Boltonovo zranenie je ďalšou ranou pre austrálsku výpravu, ktorú na hrách v Taliansku postihla séria nešťastí. Snoubordistka Misaki Vaughanová je takisto mimo súťaží po tom, čo po páde neprešla testami na poranenie hlavy.

Ďalšie zdravotné problémy

„Je mi za nich oboch nesmierne smutno,“ uviedla šéfka austrálskej výpravy Alisa Camplin-Warnerová. „Žiaľ, pri zimných športoch sa zranenia stávajú. Pri 53 športovcoch v rizikových disciplínach to nie je nič výnimočné,“ dodala.

Fotogaléria k článku:

Lindsey Vonnová mala na olympiáde v zjazde hrôzostrašný pád.
Lindsey Vonnová mala na olympiáde v zjazde hrôzostrašný pád.
Lindsey Vonnová mala na olympiáde v zjazde hrôzostrašný pád.
16 fotografií v galérii
Lindsey Vonnová mala na olympiáde v zjazde hrôzostrašný pád.

Austrálčanov zasiahli aj ďalšie zdravotné problémy. Bývalá majsterka sveta Laura Peelová si minulý týždeň na tréningu poranila koleno a akrobatická lyžiarka Daisy Thomasová bola vyradená zo súťaže po páde počas sobotného tréningu.

Fotogaléria k článku:

Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Milan Cortina Olympics Skeleton
APTOPIX Milan Cortina Olympics Cross Country
34 fotografií v galérii
Milan Cortina Olympics Ice Hockey
Viac k osobe: Cameron Bolton
Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk