Biatlonista Botn mal pocit, akoby posledné kolo odbehol so zosnulým kamarátom Bakkenom - FOTO

Sivert Guttorm Bakken zomrel na Štedrý večer 2025 v talianskom meste Lavazza, kde sa práve vtedy nachádzali nórski biatlonisti na tréningovom kempe.
Milan Cortina Olympics Biathlon
Johan-Olav Botn. Foto: SITA/AP
Prekvapujúci víťaz vytrvalostných pretekov v biatlone Nór Johan-Olav Botn si pre akreditované médiá v Anterselve pripravil aj jedno vyznanie, ktoré sa netýkalo radosti z víťazstva na zimných olympijských hrách.

Botn priznal, že počas pretekov myslel na svojho nedávno zosnulého priateľa a tímového kolegu Siverta Guttorma Bakkena.

Špeciálne kolo

„Obzvlášť posledné kolo bolo špeciálne. Cítil som sa, akoby som tam bol spolu so Sivertom, Bežali sme vedľa seba a povzbudzovali sa. Spolu sme prekračovali cieľovú pásku. Bolo to veľmi špeciálne. Dúfam, že je na môj dnešný výkon hrdý,“ povedal Botn so slzami v očiach, cituje ho fínsky web Yle.

Dvadsaťsedemročný nórsky reprezentant Sivert Guttorm Bakken zomrel na Štedrý večer 2025 v talianskom meste Lavazza, kde sa práve vtedy nachádzali nórski biatlonisti na tréningovom kempe. Jeho bezvládne telo našiel v hotelovej izbe práve Botn, ktorý tam šiel po kľúče od auta.

Bakken mal údajne na sebe výškovú masku. Nórska verejnoprávna televízia NRK informovala, že Bakken sa v minulosti otvorene vyjadril o problémoch so srdcom po tretej dávke vakcíny proti COVID-19 v roku 2022.

Zlatú medailu v ženskom skiatlone na 20 kilometrov získala švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová.
Milan Cortina Olympics Biathlon
Johan-Olav Botn z Nórska pózuje so zlatou medailou za víťazstvo v individuálnom biatlonovom závode mužov na 20 kilometrov na Zimných olympijských hrách 2026 v Anterselva v Taliansku, utorok 10. februára 2026. Foto: SITA/AP

Zlatý medailista

Čo sa ešte týka zlatého medailistu Botna, v cieli pretekov na 20 km bol o 15 sekúnd rýchlejší ako Francúz Éric Perrot.

„Celé preteky som ho prenasledoval a psychicky mi to pomohlo. Je fajn mať pred sebou niekoho, na koho som sa mohol doťahovať. A keď som to stopercentne zvládol na strelnici, tušil som, že to bude dobré. A ako som už spomínal, posledné kolo veľmi emotívne a nakoniec aj víťazné,“ skonštatoval Botn.

Milan Cortina Olympics Ice Hockey
