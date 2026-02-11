Apokalypsa na Madagaskare. Cyklón Gezani spôsobil obrovské škody

Cyklón Gezani udrel v utorok na ostrov Madagaskar a s extrémne silným vetrom a prudkými dažďami spustošil druhé najväčšie mesto krajiny Toamasina na východnom pobreží. Nárazy vetra dosahovali až 250 kilometrov za hodinu.
„Je to obludné. Všetko je zničené… Strechy sú odfúknuté, podlahy zaplavené, steny pevných domov sa zrútili,“ povedal agentúre AFP obyvateľ Toamasiny počas krátkeho obnovenia telefonického spojenia. Dodal, že mesto bolo bez elektriny už niekoľko hodín pred príchodom cyklónu.
Ako uviedlo meteorologické centrum CMRS na francúzskom ostrove Réunion, mesto Toamasina priamo zasiahla „najintenzívnejšia časť“ búrky. Hoci cyklón Gezani pri postupe do vnútrozemia zoslabol na úroveň tropickej búrky, meteorológovia očakávajú, že po prechode Mozambickým prielivom opäť zosilnie na cyklón a zasiahne Mozambik.
Podľa CMRS môže ísť o jeden z najsilnejších zaznamenaných cyklónov v regióne v ére satelitných meraní, porovnateľný s cyklónom Geralda z februára 1994. Ten si vtedy vyžiadal najmenej 200 obetí a postihol približne pol milióna ľudí.