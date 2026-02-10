Január bol piaty najteplejší v histórii meraní, hoci Európu a USA zasiahli mrazy

Uplynulý január sa zaradil medzi päť najteplejších od začiatku meraní, a to napriek výrazným vlnám chladu, ktoré koncom mesiaca zasiahli Európu a Spojené štáty, uviedla európska klimatická služba Copernicus.
Planéta zažila piaty najteplejší január v histórii, hoci v jeho závere severnú pologuľu postihli výrazné studené vlny. V utorok to uviedla európska klimatická služba Copernicus.

Podľa monitoringu v posledných týždňoch januára prúdil do Európy a Severnej Ameriky mimoriadne studený arktický vzduch. Napriek tomu boli priemerné mesačné teploty vo veľkej časti sveta nad dlhodobým priemerom, a to vrátane rozsiahlych oblastí Arktídy a západnej časti Severnej Ameriky.

„Január 2026 bol jasnou pripomienkou toho, že klimatický systém dokáže v rovnakom čase prinášať extrémne chladné počasie v jednom regióne a výnimočné teplo v inom,“ uviedla Samantha Burgessová, strategická vedúca pre klímu v Európskom centre pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF).

Priemerná globálna teplota v januári bola o 1,47 stupňa Celzia vyššia než v predindustriálnom období. Európa pritom zaznamenala najchladnejší január od roku 2010, s priemernou teplotou mínus 2,34 stupňa Celzia.

Spojené štáty zasiahla mohutná zimná búrka, ktorá priniesla sneh a ničivú poľadovicu od Nového Mexika až po štát Maine. Podľa úradov si extrémne počasie vyžiadalo viac ako 100 obetí.

Z dlhodobého hľadiska však globálne otepľovanie pokračuje. Rok 2024 bol najteplejší v histórii meraní, rok 2023 sa umiestnil na druhom mieste a rok 2025 je zatiaľ tretím najteplejším.

