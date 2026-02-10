Letuška varuje pred chybami, ktoré robíme počas zimných letov do exotiky. Slováci ich opakujú aj v zime

Zatiaľ čo doma vládne mráz, tma a sychravé počasie, tisíce Slovákov si počas zimy balia kufre a mieria za slnkom do exotických destinácií. Thajsko, Maldivy, Dominikánska republika či Zanzibar sú v chladných mesiacoch mimoriadne populárne. Pre mnohých však ide o jediný let v roku – často navyše dlhý, niekoľkohodinový presun, ktorý preverí trpezlivosť aj základné návyky cestujúcich.
Práve počas zimných charterových letov do exotiky vznikajú situácie, ktoré zbytočne znižujú komfort na palube. Skúsená letuška upozorňuje, že nejde len o oficiálne bezpečnostné pravidlá, ale aj o nepísané zásady správania. Ich dodržiavanie dokáže výrazne spríjemniť dlhý let nielen vám, ale aj všetkým okolo.
Hrubé bundy a šortky nie sú ideálna kombinácia
Zimné odlety majú jednu zvláštnosť – na letisko prichádzate v kabáte, čiapke a zimných topánkach, no po niekoľkých hodinách vystupujete do tropických horúčav. Mnohí Slováci preto volia kraťasy, tielka či krátke šaty už na cestu lietadlom, aby sa po prílete cítili pohodlne. Letušky však odporúčajú zvoliť kompromis.
Do lietadla je ideálne obliecť si dlhé, ale ľahké oblečenie – napríklad tenké nohavice a tričko s dlhým rukávom. Dôvodom sú opäť hygienické faktory. Sedačky v lietadle, najmä na dlhých letoch, nie sú vždy dôkladne vydezinfikované. Priamy kontakt pokožky s povrchmi, ktoré denne využívajú desiatky ľudí, nie je práve ideálny. Navyše, klimatizácia v kabíne býva silná a v krátkom oblečení vám môže byť chladno, hoci letíte za teplom.
Okienko ako opierka hlavy? Radšej nie
Dlhé zimné lety do exotiky lákajú k spánku. Mnohí cestujúci si automaticky oprú hlavu o okienko, aby si oddýchli aspoň na chvíľu. Podľa letušiek však ide o jeden z najmenej hygienických zvykov.
Okienka patria medzi najčastejšie dotýkané časti kabíny – ruky, čelá, vlasy, dokonca aj detské topánky. Ich čistenie medzi letmi býva len základné. Ak si chcete počas letu zdriemnuť, oveľa lepšou voľbou je vlastný cestovný vankúš alebo aspoň očná maska. Praktické sú aj dezinfekčné obrúsky, ktorými si môžete povrch pred opretím očistiť.
Dávajte si pozor na nohy a lakte počas dlhých letov
Pri letoch do exotiky trvajúcich 8, 10 či dokonca viac hodín je prirodzené, že sa chcete trochu natiahnuť. Sedadlo pri uličke sa preto zdá ako ideálna voľba. Má však svoje pravidlá.
Ak sedíte pri uličke, vaše nohy a lakte by mali zostať v priestore vášho sedadla. Úzka ulička slúži na pohyb palubného personálu, ktorý počas dlhých letov často roznáša jedlo, nápoje či upratuje. Vyčnievajúce končatiny nielen zavadzajú, ale môžu viesť aj k bolestivým zrážkam s vozíkmi alebo inými pasažiermi.
Nastupovanie v zime býva chaotickejšie, než sa zdá
Zimné charterové lety do exotiky sú často plné rodín, veľkých príručných batožín a cestujúcich, ktorí majú so sebou teplé oblečenie navyše. To všetko robí nástup do lietadla pomalším a stresujúcejším.
Po vstupe na palubu je dôležité rýchlo nájsť svoje miesto a neblokovať hlavnú uličku. Ak si potrebujete vyzliecť bundu alebo uložiť viac vecí do hornej priehradky, snažte sa to urobiť čo najplynulejšie. Ak vidíte, že za vami stojí dlhý rad ľudí, ustúpte bokom alebo počkajte, kým sa uvoľní priestor. Zdržanie jedného človeka dokáže výrazne skomplikovať nástup desiatkam ďalších.
Čo sa oplatí mať pri sebe počas zimného letu do exotiky
Letušky odporúčajú myslieť dopredu a pripraviť si niekoľko drobností, ktoré spravia dlhý zimný let príjemnejším. Určite sa oplatí mať vlastnú vodu, slúchadlá, očnú masku či náhradné ponožky. Praktický je aj malý balíček hygienických potrieb – dezinfekčný gél, vlhčené obrúsky alebo krém na ruky, keďže suchý vzduch v kabíne pokožku výrazne vysušuje.
A napokon to najdôležitejšie – trpezlivosť a ohľaduplnosť. Zimné lety do exotiky sú pre mnohých začiatkom vysnívanej dovolenky. Ak sa budete správať ohľaduplne, prispejete k tomu, aby sa dovolenková atmosféra začala už na palube lietadla, a nie až po prílete do tepla.