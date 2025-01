Americkí vodiči, slovenské autá, ruský plyn a čierna fixka - KOMENTÁR

Negatívna obchodná bilancia USA so Slovenskom dosiahla ku koncu novembra 2024 výšku 6,8 miliardy dolárov.

Podľa údajov amerického ministerstva obchodu sme do USA za 11 mesiacov minulého roka vyviezli tovary a služby za 7,25 miliardy dolárov a dovoz tovarov a služieb amerických firiem na Slovensko dosiahol 450 miliónov dolárov.

Slovensko je na 22. mieste a teda bezpečne v desatine krajín sveta, s ktorými má USA najhoršiu obchodnú bilanciu.

Dlhodobá mantra prezidenta Trumpa

Jednou z priorít staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa je riešiť gigantický obchodný deficit Spojených štátov, ktorý za 11 mesiacov minulého roka prekročil sumu 1 bilión 82 miliárd dolárov.

Najhoršiu bilanciu majú Spojené štáty s Čínou s deficitom 270,4 miliardy dolárov a hneď na druhom mieste je Európska únia, ktorej vývoz do USA presiahol dovoz o 213,7 miliardy dolárov.

Dovozné clá sú pritom dlhodobou mantrou nového amerického prezidenta. Či a v akej výške ich voči krajinám EÚ zavedie, je zatiaľ otvorené, pričom Donald Trump pomenoval aj kšeft za nezavedenie dovozných taríf – narovnanie deficitu importom americkej ropy a zemného plynu do Európy.

Siedmy najväčší dovozca áut do USA

Viac ako 70 percent priameho slovenského vývozu do USA tvoria automobily. Za 9 mesiacov minulého roka sme Američanom dodali 64 309 áut za viac ako 4 miliardy 306 miliónov dolárov, čo nás radí na celkovú 7. priečku medzi dovozcami osobných a ľahkých úžitkových vozidiel.

Konkrétne môžeme hovoriť o Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne a Porsche Cayenne Coupé z produkcie bratislavské závodu Volkswagen.

Osobitným tŕňom v oku Donalda Trumpa sú práve európske osobné autá, opakovane sa na túto tému zavzdušňoval vo svojej volebnej kampani. A ak hovoríme o európskych autách v USA, tak hovoríme predovšetkým o nemeckých značkách.

Treba pripomenúť, že celkový zahranično-obchodný prebytok Slovenska bol ku koncu novembra 327,9 milióna eur a aj mierny pokles priameho vývozu do USA, dokáže posunúť pomer slovenského vývozu a dovozu do negatívnych čísiel. To pochopiteľne znamená aj menší príjem do štátnej kasy.

Celkom inou kapitolou je, čo so zahranično-obchodnou bilanciou Slovenska urobí colné zaťaženie celého importu alebo trebárs len automobilového importu z Európskej únie.

Pripomeňme si, že podiel krajín EÚ na celkovom vývoze Slovenska dlhodobo predstavuje okolo 80 percent. Časť tvoria subdodávky pre výrobky, ktoré sú vyvážané aj do USA. Len do Nemecka smeruje 21 percent slovenského exportu, pričom približne 10 percent z tohto objemu tvoria subdodávky pre nemecký automobilový priemysel.

Prechod na americký plyn nie je jednoduchý

Kým zavedenie dovozných ciel je obrazne povedané otázkou jedného podpisu hrubou čiernou fixkou, odstrihnutie EÚ od ruského plynu a jeho nahradenie americkým nie je ani jednoduchá záležitosť, ani beh na krátku trať.

Okrem ceny a dostupnosti amerických fosílnych palív, to má aj ďalší veľký háčik. Nákupcom plynu na európskej strane nie je ani Európska únia a ani Európska komisia, ale jednotlivé plynárenské firmy v členských štátoch a na opačnej strane – predajcom nie je americká vláda, ale jednotliví ťažiari.

Slovensko doviezlo za desať mesiacov 2024 zemný plyn za 1,78 miliardy eur, z toho asi dve tretiny z Ruska.

Orientácia na iné zdroje a iný spôsob dopravy plynu na Slovensko znamená nárast nákladov, rádovo v stovkách miliónov eur, čo je samozrejme dosť silná motivácia na hľadanie cesty k ruskému plynu.

Systémovým a v podstate jediným opatrením, ktorým môže EÚ urobiť v ústrety požiadavke Donalda Trumpa na import amerických fosílnych palív, by bolo zaradenie ruského plynu na sankčný zoznam. Takéto rozhodnutie by podliehalo súhlasu všetkých 27 členských krajín Únie.

V aktuálnom mentálnom rozpoložení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je málo pravdepodobné, že by s tým Slovensko súhlasilo.

S ohľadom na naše obchodné vzťahy s USA ale stojí za vážne zamyslenie, či by práve Slovensko má byť tým, kto bude tento proces blokovať a naopak aktívne vystupovať za zachovanie dovozu plynu z Ruska. Ak si teda nechceme sami naordinovať tvrdý kopanec na mimoriadne citlivom mieste.