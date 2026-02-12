Americká vojenská pomoc Ukrajine vlani klesla o 99 percent

Vojenská pomoc Spojených štátov Ukrajine minulý rok klesla o 99 percent. Európska vojenská pomoc krajine sa vlani zvýšila o 67 percent, humanitárna a finančná pomoc vzrástli o 59 percent. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informoval o tom Kielský inštitút pre svetovú ekonomiku.
Podpora Ukrajiny
Rast európskej pomoci umožnil udržať podporu Ukrajiny relatívne stabilnú aj napriek prudkému poklesu vojenskej pomoci z USA. Napriek tomu bola celková vojenská podpora pre Kyjev podľa správy o 13 percent nižšia ako ročný priemer z rokov 2022 až 2024.
Americká vojenská pomoc klesla po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu. Od inaugurácie v januári 2025 Trump neschválil žiadne nové balíky obrannej pomoci v rámci prezidentskej mimoriadnej právomoci, ktorá umožňuje presunúť vojenské vybavenie priamo zo zásob americkej armády. Tuto právomoc často využíval jeho predchodca Joe Biden.
Americké zbrane
Namiesto toho sa Trumpova administratíva rozhodla Ukrajine zbrane predávať. Náklady hradia členovia NATO prostredníctvom nového mechanizmu Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny.
Podľa správy darcovia z krajín aliancie v roku 2025 nakúpili pre Kyjev americké zbrane v hodnote 3,7 miliardy eur. Nákupy zahŕňali raketomety HIMARS a systémy protivzdušnej obrany Patriot.