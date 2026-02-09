Kallasová: Bez skutočných ústupkov Ruska hrozí, že mierové snahy zlyhajú

Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová varovala, že napriek mierovému úsiliu môže ruská agresia na Ukrajine pokračovať, ak Moskva nebude donútená urobiť skutočné ústupky. Informuje o tom web Euro News.
Kallasová vyjadrila obavy v súvislosti s rokovaniami medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkovanými Spojenými štátmi, ktoré zatiaľ nepriniesli výsledky.
„Oni (ruskí vyjednávači) v skutočnosti nemajú za tým rokovacím stolom serióznych ľudí. Neočakávam, že toto kolo rokovaní prinesie prelom,“ povedala.
Kallasová uznala, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa prvýkrát od začiatku ruskej invázie priviedla obe strany k rokovaciemu stolu. Zároveň zdôraznila, že od Kyjeva žiadajú podstatne viac ústupkov ako od Moskvy.
„Zatiaľ sme videli len to, k čomu sú Ukrajinci ochotní pristúpiť, aby sa táto vojna skončila. Z ruskej strany sme nevideli žiadne ústupky,“ uviedla šéfka diplomacie EÚ.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Spojené štáty chcú, aby sa rusko-ukrajinská vojna skončila do júna. Nie je to prvýkrát, čo Trump určil termín na ukončenie vojny, ale doteraz sa mu ho nepodarilo dodržať. Kallasová uviedla, že o ústupkoch týkajúcich sa najmä územia rozhodnú iba Ukrajinci.
EÚ plánuje v deň štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu schváliť 20. balík sankcií voči Rusku
Zároveň rastie tlak na to, aby EÚ vymenovala osobitného vyslanca, ktorý by Úniu zastupoval pri rokovaniach a podporil Ukrajinu po tom, čo ju USA odsunuli na vedľajšiu koľaj. Kallasová uviedla, že podstatné nie je, kto bude vyslancom, ale aký mandát dostane a s akým cieľom ho EÚ vymenuje.
„Ak si Rusi myslia, že od Američanov dosiahnu maximum svojich cieľov, prečo by mali chcieť rokovať s Európou?“ konštatovala.
Kallasová preto povedala, že Rusko treba dostať do pozície, v ktorej prejde „od predstierania rokovaní k skutočnému rokovaniu“, čo si podľa nej vyžaduje silu a jednotu Západu.