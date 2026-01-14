Americká kontrola nad Grónskom je pre obranu USA kľúčová, tvrdí Trump

Prezident spája ostrov s plánovaným systémom protiraketovej obrany Golden Dome.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Trump Marijuana
Americký prezident Donald Trump. Foto: archívne, SITA/AP
Svet Iné správy Iné správy z lokality Svet

Americký prezidentDonald Trump v stredu vyhlásil, že kontrola Spojených štátov nad Grónskom je „životne dôležitá“ pre plánovaný systém protivzdušnej a protiraketovej obrany Golden Dome (Zlatá kupola). Vyjadril sa tak v čase rastúceho napätia so spojencom Dánskom, od ktorého USA podľa jeho slov ostrov potrebujú prevziať.

„Spojené štáty potrebujú Grónsko z hľadiska národnej bezpečnosti. Je kľúčové pre Golden Dome, ktorý budujeme,“ napísal Trump na sociálnych sieťach. Americký prezident v minulosti opakovane vyhlásil, že je pripravený získať arktický ostrov od Dánska, hoci ide o územie členského štátu NATO.

NATO bude silnejšie

Trump zároveň tvrdí, že Severoatlantická aliancia by bola silnejšia, keby Grónsko patrilo Spojeným štátom. „NATO sa stáva oveľa silnejším a efektívnejším, ak bude Grónsko v rukách SPOJENÝCH ŠTÁTOV. Čokoľvek menej je neprijateľné,“ dodal.

Grónsko sa v posledných rokoch dostáva do centra pozornosti veľmocí najmä pre svoju strategickú polohu v Arktíde, ktorá nadobúda čoraz väčší význam v súvislosti s klimatickými zmenami a vojenským súperením.

Hrozba z východu

Spojené štáty a ich spojenci vnímajú rastúcu aktivitu Ruska v arktickom regióne vrátane modernizácie vojenských základní, rozširovania flotily jadrových ľadoborcov a častejších vojenských cvičení.

Západné krajiny zároveň sledujú zvyšujúci sa ekonomický a politický záujem Číny o Arktídu, najmä v oblasti ťažby nerastných surovín, výskumu a budovania infraštruktúry.

Hoci Peking nemá v Grónsku vojenskú prítomnosť, USA aj Dánsko opakovane upozorňujú, že kombinácia ruských vojenských kapacít a čínskeho civilno-ekonomického vplyvu môže v budúcnosti predstavovať bezpečnostnú výzvu pre celý severoatlantický priestor.

Viac k osobe: Donald Trump
Firmy a inštitúcie: NATO Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Okruhy tém: americko-dánske vzťahy americko-európske vzťahy Americký prezident Grónsko

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk