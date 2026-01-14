Americká kontrola nad Grónskom je pre obranu USA kľúčová, tvrdí Trump

Americký prezidentDonald Trump v stredu vyhlásil, že kontrola Spojených štátov nad Grónskom je „životne dôležitá“ pre plánovaný systém protivzdušnej a protiraketovej obrany Golden Dome (Zlatá kupola). Vyjadril sa tak v čase rastúceho napätia so spojencom Dánskom, od ktorého USA podľa jeho slov ostrov potrebujú prevziať.
„Spojené štáty potrebujú Grónsko z hľadiska národnej bezpečnosti. Je kľúčové pre Golden Dome, ktorý budujeme,“ napísal Trump na sociálnych sieťach. Americký prezident v minulosti opakovane vyhlásil, že je pripravený získať arktický ostrov od Dánska, hoci ide o územie členského štátu NATO.
NATO bude silnejšie
Trump zároveň tvrdí, že Severoatlantická aliancia by bola silnejšia, keby Grónsko patrilo Spojeným štátom. „NATO sa stáva oveľa silnejším a efektívnejším, ak bude Grónsko v rukách SPOJENÝCH ŠTÁTOV. Čokoľvek menej je neprijateľné,“ dodal.
Kritika zo strany USA tlačí Kodaň k posilneniu vojenskej prítomnosti v Grónsku
Grónsko sa v posledných rokoch dostáva do centra pozornosti veľmocí najmä pre svoju strategickú polohu v Arktíde, ktorá nadobúda čoraz väčší význam v súvislosti s klimatickými zmenami a vojenským súperením.
Hrozba z východu
Spojené štáty a ich spojenci vnímajú rastúcu aktivitu Ruska v arktickom regióne vrátane modernizácie vojenských základní, rozširovania flotily jadrových ľadoborcov a častejších vojenských cvičení.
Ďalší prejav podpory pre Grónsko. Paríž vo februári otvorí na ostrove nový konzulát
Západné krajiny zároveň sledujú zvyšujúci sa ekonomický a politický záujem Číny o Arktídu, najmä v oblasti ťažby nerastných surovín, výskumu a budovania infraštruktúry.
Hoci Peking nemá v Grónsku vojenskú prítomnosť, USA aj Dánsko opakovane upozorňujú, že kombinácia ruských vojenských kapacít a čínskeho civilno-ekonomického vplyvu môže v budúcnosti predstavovať bezpečnostnú výzvu pre celý severoatlantický priestor.