Bude Grónsko 51. americkým štátom? Floridský kongresman predložil návrh zákona na jeho pripojenie k USA

Republikánsky kongresman z Floridy v pondelok predstavil návrh zákona na anexiu Grónska a jeho pripojenie k USA ako 51. štátu, zatiaľ čo prezidentDonald Trump opakovane hovorí o možnosti prevziať územie „jedným alebo druhým spôsobom“.
Návrh zákona, ktorý predložil floridský kongresman Randy Fine, by Trumpovi dal právomoc „podniknúť akékoľvek potrebné kroky na anexiu alebo získanie Grónska“. Návrh tiež požaduje, aby Trumpova administratíva predložila Kongresu správu o zmenách federálnych zákonov potrebných na to, aby sa arktický ostrov mohol stať štátom USA.
Vláda Grónska neakceptuje prevzatie ostrova Spojenými štátmi za žiadnych okolností, odkázala Trumpovi
„Grónsko nie je vzdialená základňa, ktorú si môžeme dovoliť ignorovať – je to životne dôležitý bezpečnostný prvok,“ uviedol Fine vo vyhlásení.
Trump tvrdí, že Grónsko musí byť pod kontrolou USA, inak ho získajú Rusko alebo Čína. Američania ho podľa neho buď kúpia, alebo prevezmú silou. Tieto vyjadrenia však väčšina republikánov aj demokratov odmieta, pričom dánska premiérkaMette Frederiksenová varovala, že ozbrojený útok USA na toto autonómne dánske územie by znamenal koniec Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
NATO a vláda Grónska v pondelok oznámili, že chcú spolupracovať na posilnení obrany územia, čo je jedna z hlavných obáv, ktoré Trump opakovane zdôrazňuje.