Grónsky premiér: Ak si máme vybrať tu a teraz, volíme si Dánsko

Grónsko by si v prípade voľby medzi Spojenými štátmi a Dánskom vybralo Dánsko, vyhlásil v utorok grónsky premiér Jens‑Frederik Nielsen pred kľúčovými rokovaniami v Bielom dome o budúcnosti arktického ostrova, na ktorý si americký prezidentDonald Trump opakovane robí nároky.
„Čelíme geopolitickej kríze, a ak si musíme vybrať medzi Spojenými štátmi a Dánskom tu a teraz, vyberáme si Dánsko,“ povedal Nielsen na tlačovej konferencii.
Grónsko ako 51. americký štát? Kongresman predložil návrh zákona na jeho pripojenie k USA
Po jeho boku vystúpila aj dánska premiérkaMette Frederiksenová, ktorá označila tlak zo strany Washingtonu za „úplne neprijateľný“ a priznala, že postaviť sa najbližšiemu spojencovi nebolo jednoduché. „Sú tu však mnohé indície, že tá najťažšia časť nás ešte len čaká,“ dodala.
Dánsky minister zahraničia Lars Løkke Rasmussen a jeho grónska partnerka Vivian Motzfeldt sa majú v stredu stretnúť s americkým viceprezidentomJD Vanceom a šéfom americkej diplomacieMarcom Rubiom na rokovaniach o budúcnosti Grónska. Løkke uviedol, že stretnutie iniciovali oni, pričom Vance požiadal, aby sa mohol pridať a hostiť ho v Bielom dome.