Grónsky premiér: Ak si máme vybrať tu a teraz, volíme si Dánsko

Dánsky minister zahraničia Lars Løkke Rasmussen a jeho grónska partnerka Vivian Motzfeldt sa majú  v stredu stretnúť s americkým viceprezidentom JD Vanceom a šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom na rokovaniach o budúcnosti Grónska.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen a dánska premiérka Mette Frederiksenová na spoločnej tlačovej konferencii 13. januára v Kodani pred stredajšími americko-grónsko-dánskymi rokovaniami v Bielom dome. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP
Grónsko by si v prípade voľby medzi Spojenými štátmi a Dánskom vybralo Dánsko, vyhlásil v utorok grónsky premiér Jens‑Frederik Nielsen pred kľúčovými rokovaniami v Bielom dome o budúcnosti arktického ostrova, na ktorý si americký prezidentDonald Trump opakovane robí nároky.

„Čelíme geopolitickej kríze, a ak si musíme vybrať medzi Spojenými štátmi a Dánskom tu a teraz, vyberáme si Dánsko,“ povedal Nielsen na tlačovej konferencii.

Po jeho boku vystúpila aj dánska premiérkaMette Frederiksenová, ktorá označila tlak zo strany Washingtonu za „úplne neprijateľný“ a priznala, že postaviť sa najbližšiemu spojencovi nebolo jednoduché. „Sú tu však mnohé indície, že tá najťažšia časť nás ešte len čaká,“ dodala.

Dánsky minister zahraničia Lars Løkke Rasmussen a jeho grónska partnerka Vivian Motzfeldt sa majú  v stredu stretnúť s americkým viceprezidentomJD Vanceom a šéfom americkej diplomacieMarcom Rubiom na rokovaniach o budúcnosti Grónska. Løkke uviedol, že stretnutie iniciovali oni, pričom Vance požiadal, aby sa mohol pridať a hostiť ho v Bielom dome.

