Američan Swayman dostal gól od Dánov z polovice ihriska. Som farboslepý, vraví

Americký brankár dostal od dánskeho obrancu kuriózny gól, ale favorit neskôr zabral a zvíťazil.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
HOKEJ ZOH: USA - Dánsko
Brankár USA Jeremy Swayan takto inkasoval jeden z troch gólov od Dánov. Američania vyhrali 6:3. a sú na dobrej ceste vyhrať základnú C-skupinu na ZOH v Miláne. Foto: SITA/AP
Američania podľa predpokladov zdolali Dánov (6:3) na olympijskom hokejovom turnaji, ale jeden inkasovaný gól ich rozhodne nepotešil.

Minimálne ich brankára Jeremyho Swaymana. V polovici prvej tretiny prekonal Swaymana Nichoas Jensen gólom takmer od červenej čiary. Dáni vtedy senzačne viedli 2:1 a zámorský favorit musel doťahovať.

„Puk letel v ideálnej výške medzi tribúnami a úrovňou mantinelu. A mne sa v istom okamihu stratil z dohľadu,“ vysvetlil brankár Bostonu cituje ho web iDnes.cz.

Mal šťastie

Skúsený dánsky obranca opísal situáciu zo svojho pohľadu.

„Najprv som chcel len nahodiť puk do útočného pásma. V istom momente si si však vravel, že to skúsim priamo na bránku. Som šťastný, že to vyšlo. Som za to vďačný,“ vravel Jensen.

Tento dánsky obranca má už 36 rokov, ale v reprezentácii Dánska strelil iba štvrtý gól za 11 rokov. Na tento gól proti hviezdami nabitému tímu USA rozhodne nezabudne.

„Naozaj som mal veľké šťastie,“ zdupľoval hráč nemeckého Bremerhavenu.

Puk letel za Swaymana v takom uhle, že za ním sa nachádzala tmavá časť mantinelu. Je teda pravdepodobné, že puk splynul s pozadím a brankár ho preto v istom momente prestal vidieť.

Nechce sa vyhovárať

„Som farboslepý, takže na splynutie farieb sa nebudem vyhovárať. Prakticky na každom štadióne v NHL čelíme ako brankári podobným situáciám, keď sa puk stráca z dohľadu. Toto je len ďalšia výzva, s ktorou som sa mal popasovať. Žiaľ, teraz mi to nevyšlo,“ priznal Swayman, ktorý v tejto sezóne NHL vychytal 22 víťazstiev s priemerom 2,92 gólu.

