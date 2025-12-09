Alžírsko otvorilo svoju prvú ambasádu na Slovensku, chce s nami spolupracovať vo viacerých oblastiach – FOTO

Zmluvy s Alžírskom pochádzajú ešte z čias Československa, budú sa preto inovovať a zakladať nové.
Historicky prvú ambasádu Alžírska na Slovensku v utorok spoločne otvorili v Bratislave minister zahraničných vecí Alžírskej demokratickej ľudovej republiky Ahmed Attaf a šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Podľa oboch ide o významný míľnik budúcej spolupráce a zintenzívnenie vzťahov.

Slovensko po rokoch obnoví svoju ambasádu v Alžíri

Slovensko zároveň čoskoro otvorí ambasádu v Alžíri, ktorá bola zatvorená v roku 2004 a nepretržite zastupovala bývalé Československo už od roku 1963. „Bola jednou z tých ambasád, pri ktorých sme sa bez akéhokoľvek váhania rozhodli, že ju opäť otvoríme. Reakciou pána ministra bolo, že ak otvárate ambasádu vy, tak rovnako otvárame aj my v Bratislave,“ povedal Blanár dnes na spoločnej tlačovej besede s Attafom, ktorý je prvým ministrom zahraničných vecí Alžírska, ktorý navštívil Slovenskú republiku.

Na stretnutí podpísali memorandum o spolupráci a zadefinovali si prioritné oblasti, medzi ktorými je napríklad energetika, vodný manažment, automobilový priemysel, digitalizácia, poľnohospodárstvo, vysokoškolské vzdelávanie a veda. Zmluvy s Alžírskom pochádzajú ešte z čias Československa, budú sa preto inovovať a zakladať nové.

„Máme celkovo 17 dohôd a rôznych zmlúv, z ktorých sedem chceme zachovať a tie ostatné založiť na úplne nových základoch, ktoré budú odzrkadľovať novú generáciu spolupráce,“ povedal Blanár. Alžírsky minister sa stretne aj s premiérom Robertom Ficom, s ktorým bude rozoberať otázku strategického partnerstva v oblasti energií.

Črtajú sa viaceré spolupráce

Ďalšia spolupráca sa črtá v oblasti obnoviteľných zdrojov a alžírska strana tiež prejavila záujem o spoluprácu v oblasti farmaceutického priemyslu a tiež manažmentu vodných zdrojov. „Alžírsko má v súčasnosti 40 percent svojej pitnej vody získanej z odsoľovania a chce zvýšiť tento podiel. SR môže v tejto oblasti pomôcť so svojimi skúsenosťami,“ podotkol šéf slovenskej diplomacie.

Pre ekonomickú spoluprácu vznikne spoločná komisia, ktorá identifikuje oblasti spolupráce a ponúkne nástroje na zblíženie podnikateľského sektora oboch krajín. Ministri sa zhodli na tom, že v krátkom čase by sa mohli zorganizovať obchodné misie – podnikatelia zo Slovenska navštívia Alžírsko a tamojší podnikatelia zas na oplátku prídu k nám.

„Spolupráca v obrannom priemysle naberá na vážnosti, dnes už máme niekoľko slovenských firiem, ktoré prejavili záujem o spoluprácu s alžírskou stranou,“ doplnil Blanár. Ďalšou oblasťou spolupráce budú politické konzultácie, s ktorými sa už začalo. Alžírsko vyslovilo Slovensku podporu v kandidatúre na nestáleho člena bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 – 2029. Slovenská republika podporila kandidatúru Alžírska v roku 2024.

