Slovensko podporilo mierový plán pre Ukrajinu, Eštok informoval aj o pokračujúcej humanitárnej pomoci

Predstavitelia členských štátov Európskej únie rokovali v stredu na neformálnej videokonferencii o pláne pre mier na Ukrajine. Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) na nej zastupoval štátny tajomník Marek Eštok.
Slovensko vyjadrilo podporu mierovému plánu
Mimoriadne rokovanie zvolala vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v nadväznosti na intenzívnu sériu diskusií o mierovom pláne v súvislosti s vojnou na Ukrajine, o ktorom sa v rôznych formátoch rokovalo počas ostatných dní. Štátny tajomník Eštok vyjadril v mene Slovenska podporu tomuto mierovému plánu.
EÚ pritvrdzuje voči Moskve. Podpora Ukrajiny potrvá, kým nevznikne spravodlivý mier
„V tejto chvíli je kľúčové, aby sme spoločne ako Únia podporili snahy americkej administratívy Donalda Trumpa ukončiť vojnu na Ukrajine a aktívne sa zapojili do prípravy a priebehu rokovaní. O budúcnosti Ukrajiny sa nemôže rozhodnúť bez Ukrajiny,“ zdôraznil.
Humanitárna pomoc pokračuje
Štátny tajomník slovenskej diplomacie vyzdvihol zásadný význam dialógu, ktorý vláda dlhodobo presadzuje ako cestu k dosiahnutiu mieru.
Informoval tiež o pokračujúcej humanitárnej pomoci, ktorú Slovensko poskytuje Ukrajine osobitne v oblasti energetiky a ktorá pomáha prekonať obyvateľom nášho východného suseda zložité zimné obdobie.
Slovensko podporí Trumpov mierový plán pre Ukrajinu, rokovania musia podľa Blanára prebiehať za účasti všetkých strán
Členské štáty na rokovaní jednomyseľne podporili úsilie americkej administratívy ukončiť vojnu na Ukrajine. Zároveň vyjadrili pripravenosť Európskej únie zohrávať v tomto procese aktívnu a konštruktívnu úlohu. V diskusii hovorili aj o konkrétnych možnostiach jeho podpory.