Slovensko podporilo mierový plán pre Ukrajinu, Eštok informoval aj o pokračujúcej humanitárnej pomoci

Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára na nej zastupoval štátny tajomník Marek Eštok.
Marek Eštok
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok. Foto: SITA/MZV
Predstavitelia členských štátov Európskej únie rokovali v stredu na neformálnej videokonferencii o pláne pre mier na Ukrajine. Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) na nej zastupoval štátny tajomník Marek Eštok.

Slovensko vyjadrilo podporu mierovému plánu

Mimoriadne rokovanie zvolala vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v nadväznosti na intenzívnu sériu diskusií o mierovom pláne v súvislosti s vojnou na Ukrajine, o ktorom sa v rôznych formátoch rokovalo počas ostatných dní. Štátny tajomník Eštok vyjadril v mene Slovenska podporu tomuto mierovému plánu.

V tejto chvíli je kľúčové, aby sme spoločne ako Únia podporili snahy americkej administratívy Donalda Trumpa ukončiť vojnu na Ukrajine a aktívne sa zapojili do prípravy a priebehu rokovaní. O budúcnosti Ukrajiny sa nemôže rozhodnúť bez Ukrajiny,“ zdôraznil.

Humanitárna pomoc pokračuje

Štátny tajomník slovenskej diplomacie vyzdvihol zásadný význam dialógu, ktorý vláda dlhodobo presadzuje ako cestu k dosiahnutiu mieru.

Informoval tiež o pokračujúcej humanitárnej pomoci, ktorú Slovensko poskytuje Ukrajine osobitne v oblasti energetiky a ktorá pomáha prekonať obyvateľom nášho východného suseda zložité zimné obdobie.

Členské štáty na rokovaní jednomyseľne podporili úsilie americkej administratívy ukončiť vojnu na Ukrajine. Zároveň vyjadrili pripravenosť Európskej únie zohrávať v tomto procese aktívnu a konštruktívnu úlohu. V diskusii hovorili aj o konkrétnych možnostiach jeho podpory.

Viac k osobe: Donald TrumpJuraj BlanárKaja KallasováMarek Eštok
Firmy a inštitúcie: Európska úniaSMER-SD
Okruhy tém: Humanitárna pomoc Ukrajine Mierový plán pre Ukrajinu Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rusko-ukrajinský konflikt štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

