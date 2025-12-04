Slovensko je pripravené Ukrajine opäť poskytnúť pomoc, Blanár v rámci zasadnutia NATO rokoval aj s Landauom – FOTO

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár sa zúčastnil na zasadnutí šéfov diplomacií členských krajín NATO v Bruseli, kde sa rokovalo o implementácii záverov samitu NATO v Haagu z júna 2025, vrátane zvyšovania investícií do obrany a podpory Ukrajiny.
Snaha o sprostredkovanie mieru
„Slovenská republika konzistentne podporuje iniciatívu prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa na sprostredkovanie mieru medzi Moskvou a Kyjevom. Vítame pokračovanie rokovaní, pričom je potrebné, aby do nich boli zapojené všetky strany, ktorých sa konflikt týka, vrátane európskych spojencov a USA,“ uviedol Blanár a zdôraznil, že mier nemožno dosiahnuť na úkor suverenity Ukrajiny ani bezpečnosti euroatlantického priestoru.
Minister priblížil, že Slovensko je pripravené prispieť k bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu formou logistickej, technickej a výcvikovej pomoci, no nebude sa podieľať na uvoľňovaní zmrazených ruských aktív, keďže to môže ohroziť mierový proces.
Zvýšenie investícií do obrany
„Aj túto zimu budeme pokračovať v poskytovaní humanitárnej pomoci pre Ukrajinu – jednak vo forme urgentnej elektrickej energie v prípade výpadkov, ale zároveň poskytujeme humanitárnu pomoc v podobe motorgenerátorov elektrickej energie, ako i ďalšie formy nesmrtiacej pomoci,“ zdôraznil.
V súvislosti s obrannými výdavkami ministri prerokovali zvýšenie investícií do obrany na 5 % HDP. Blanár pripomenul, že Slovensko plní záväzok investovať 2 % HDP a napĺňa ciele spôsobilostí NATO.
„Pre ďalšie posilňovanie obranných kapacít je potrebné využívať aj európske finančné nástroje, a preto sa Slovenská republika plánuje zapojiť do európskeho programu SAFE, z ktorého môžeme získať pôžičku vo výške približne 2,3 miliardy eur,“ uviedol.
Západný Balkán
Ministri sa venovali aj situácii na západnom Balkáne, ktorý je podľa Blanára strategicky dôležitý pre NATO aj Slovensko. „Stabilita a bezpečnosť nie je samozrejmosťou a viaceré balkánske štáty čelia obrovským výzvam. Prítomnosť slovenskej misie KFOR je nevyhnutná pre udržanie pokoja a bezpečnosti v Kosove a v celom regióne. Rovnako dôležitá je pokračujúca podpora pre Bosnu a Hercegovinu v podobe vojenskej misie EUFOR Althea,“ doplnil.
Minister sa zúčastnil aj na pracovnom obede Rady NATO – Ukrajina za účasti vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci Kaji Kallasovej a ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sybihu, kde bola hlavnou témou situácia na Ukrajine.
Rokovanie s Landauom
V rámci zasadnutia rokoval aj so zástupcom ministra zahraničných vecí USA Christopherom Landauom. Stretnutie potvrdilo záujem Slovenska posilňovať transatlantické partnerstvo a rozvíjať spoluprácu v oblastiach obchodu, energetiky, obrany a medzinárodnej bezpečnosti.
„Spojené štáty americké sú jedným z našich najvýznamnejších bezpečnostných a ekonomických partnerov. Rozvíjame našu spoluprácu v obrane, bezpečnosti, obchode, energetike a energetickej bezpečnosti,“ uviedol Blanár a vyzdvihol napredovanie vlajkových projektov vrátane výstavby jadrového zdroja americkou spoločnosťou Westinghouse.
„Medzivládna dohoda je pripravená a hľadáme termín na jej podpis,“ doplnil slovenský šéf diplomacie. Dvojstranné vzťahy medzi Slovenskom a USA sú od roku 2020 povýšené na úroveň strategického dialógu, pričom SR plánuje ďalej posilniť spoluprácu.
Podpora mierového plánu
„V súčasnosti dolaďujeme termín na bilaterálne rokovania medzi mnou a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, kde budeme rozoberať spoluprácu nielen v obrannom priemysle a energetike, ale aj v obchode,“ dodal Blanár.
V minulom roku dosiahol vzájomný obchodný obrat takmer šesť miliónov eur, pričom USA sú deviatym najväčším exportným trhom pre slovenské produkty. Témou rozhovoru bolo aj spoločné úsilie o dosiahnutie mieru na Ukrajine prostredníctvom diplomatických rokovaní.
„Pokračovanie mierových rokovaní je absolútne kľúčové. Plne podporujeme plán pre mier na Ukrajine prezidenta Donalda Trumpa, pričom vláda SR prijala uznesenie, ktorým ho krátko po jeho predstavení aj takýmto spôsobom podporila. Sme pripravení byť nápomocní americkej administratíve v ďalších fázach mierového procesu s cieľom prispieť k dosiahnutiu trvalého mieru,“ uzavrel Blanár. Stretnutie nadviazalo na ich spoločný telefonický rozhovor z mája 2025, v ktorom otvorili diskusiu o spolupráci v oblasti obchodu a jadrovej energetiky.