Blanár hlási veľký diplomatický úspech, Slovensko získalo miesto vo výkonnom orgáne pre zákaz chemických zbraní

Slovensko získalo miesto vo Výkonnej rade OPCW.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Juraj Blanár
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. Foto: www.facebook.com
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

Slovensko zasadne do Výkonnej rady Organizácie pre zákaz chemických zbraní. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí, ktoré to považuje za významný úspech. SR bola za člena výkonnej rady zvolená 25. novembra, pričom v tajných voľbách počas Konferencie zmluvných strán Dohovoru o zákaze chemických zbraní získala podporu väčšiny hlasujúcich členských štátov.

Potvrdenie dôvery medzinárodného spoločenstva

Podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) to potvrdzuje dôveru, ktorú medzinárodné spoločenstvo vkladá do SR ako krajiny, ktorá podporuje dialóg, medzinárodné právo a snahu o svet bez chemických zbraní. Mandát Slovenska vo Výkonnej rade Organizácie pre zákaz chemických zbraní začne v máji 2026 a potrvá do roku 2028.

V tomto čase tak bude Slovensko aktívne prispievať k realizácií a dodržiavaniu Dohovoru o zákaze chemických zbraní. Ministerstvo doplnilo, že dohovor je pokladaný za jeden z najúspešnejších nástrojov globálneho odzbrojenia a nešírenia zbraní hromadného ničenia.

Dlhodobá odborná tradícia Slovenska

Slovenské pôsobenie v Organizácii pre zákaz chemických zbraní má podľa slov rezortu diplomacie dlhodobú a odbornú dimenziu. „Patrí k nemu tiež špecializované výcvikové centrum radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Zemianskych Kostoľanoch, ktoré poskytuje tréningy aj pre personál Organizácie pre zákaz chemických zbraní a disponuje jedinečnými možnosťami testovania účinkov chemických látok v kontrolovaných podmienkach,“ priblížilo ministerstvo s tým, že jeho význam ocenil aj generálny riaditeľ organizácie Fernando Arias.

„Som presvedčený, že naše členstvo vo výkonnej rade ešte viac zvýrazní odbornosť Slovenska v tejto oblasti a otvorí nové možnosti, ako môžeme posilniť našu prácu v prospech medzinárodnej bezpečnosti,“ povedal Blanár.

Miesto vo výkonnom orgáne má širší význam

Význam zvolenia do výkonnej rady podľa rezortu diplomacie presahuje rámec samotnej organizácie a je odrazom dlhodobého a systematického úsilia SR posilňovať svoju rolu v multilaterálnom systéme. Blanár doplnil, že v čase erózie medzinárodného práva a oslabovania globálnych pravidiel, je pre Slovensko kľúčové aktívne pôsobiť v medzinárodných organizáciách.

Organizácia pre zákaz chemických zbraní vznikla v roku 1997 po nadobudnutí platnosti Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, skladovania a používania chemických zbraní. Výkonná rada pozostáva zo 41 členov a predstavuje kľúčový výkonný orgán Organizácie pre zákaz chemických zbraní. Pre SR ide o šieste pôsobenie vo výkonnej rade, pričom v minulosti zastávala aj jej predsedníctvo. Slovenská diplomatka Oksana Tomová ju viedla v rokoch 2008 – 2009.

Viac k osobe: Juraj BlanárOksana Tomová
Firmy a inštitúcie: MZVEZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SROPCW Organizácia pre zákaz chemických zbraníSMER-SD
Okruhy tém: Chemické zbrane

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk