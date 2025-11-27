Slovensko a Čierna Hora prehlbujú hospodársku spoluprácu, Blanár hovorí o historickej šanci na vstup do EÚ – VIDEO

Slovensko a Čierna Hora posilňujú politické aj ekonomické väzby, pričom obe krajiny deklarujú záujem pretaviť dlhodobo nadštandardné vzťahy do konkrétnych projektov. Potvrdil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár po stretnutí s podpredsedom vlády Čiernej Hory pre zahraničné a európske záležitosti Filipom Ivanovičom.
Slovensko podporuje integráciu západného Balkánu
Návšteva nadväzuje na sériu intenzívnych kontaktov medzi oboma krajinami, ktorá sa začala septembrovou cestou čiernohorského ministra zahraničných vecí do Bratislavy. Minister Blanár zdôraznil, že ide o druhé stretnutie vysokých predstaviteľov Čiernej Hory v priebehu niekoľkých týždňov, čo považuje za potvrdenie mimoriadne blízkych vzťahov.
Slovensko dlhodobo podporuje európsku integráciu západného Balkánu a Čiernu Horu považuje za lídra prístupového procesu do Európskej únie. Podľa Blanára má Podgorica „historickú šancu“ uzavrieť prístupové rokovania do roku 2028, pričom Slovensko je pripravené poskytovať politickú aj expertnú pomoc vrátane zdieľania skúseností z vlastného integračného procesu. Minister zároveň pripomenul, že najnovšia správa Európskej komisie o rozširovaní z 4. novembra 2025 hodnotí pokrok Čiernej Hory pozitívne.
Obe krajiny spájajú spoločné bezpečnostné záujmy v rámci NATO, ale aj rovnaké hodnotové smerovanie. Slovensko zdôrazňuje potrebu férového prístupového procesu bez dvojitých štandardov.
„Prístupový proces musí byť založený na pravidlách, ktoré sú pre všetkých rovnaké,“ uviedol Blanár. Slovenská diplomacia zároveň aktívne pracuje v rámci skupiny „Priatelia západného Balkánu“ a pripravuje organizáciu ďalších stretnutí, vrátane plánovanej spolupráce na pôde OBSE vo Viedni.
Diskusia o bilaterálnych dohodách
Kľúčovým bodom rokovania bolo prehĺbenie ekonomických vzťahov, ktoré zaostávajú za úrovňou politického dialógu. Minister Blanár pripomenul májovú návštevu prezidenta Petra Pellegriniho v Čiernej Hore s podnikateľskou delegáciou, ktorá identifikovala možnosti spolupráce v energetike, doprave, poľnohospodárstve, cestovnom ruchu či v oblasti moderných technológií.
Podľa Blanára existuje „nevyužitý potenciál“ práve v týchto sektoroch a Slovensko má ambíciu zorganizovať v roku 2026 ďalšie zasadnutie Spoločnej medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu. Otvorenie čiernohorskej ambasády v Bratislave označil za jasný signál záujmu o bližšie ekonomické prepojenie.
Slovensko podporí Trumpov mierový plán pre Ukrajinu, rokovania musia podľa Blanára prebiehať za účasti všetkých strán
Diskusia sa dotkla aj bilaterálnych dohôd, vrátane zamedzenia dvojitého zdanenia či starostlivosti o vojenské hroby. Blanár oznámil pripravenosť uzavrieť dohodu o konzultáciách medzi ministerstvami zahraničných vecí, ktorá by formalizovala pravidelný odborný dialóg. Pozvanie na oficiálnu návštevu Podgorice prijal a očakáva sa, že práve tam by mohli byť pripravené dokumenty podpísané.
Rokovanie sa venovalo aj multilaterálnym témam, predovšetkým dodržiavaniu medzinárodného práva a podpore kandidatúr oboch krajín v OSN. Slovensko informovalo Čiernu Horu o svojej kandidatúre na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN v rokoch 2028 až 2029 a zároveň podporilo čiernohorskú snahu dostať sa do Rady pre ľudské práva v období 2030 až 2032. Obe strany tým potvrdili, že ich partnerstvo má výrazný geopolitický rozmer, ktorý presahuje rámec bilaterálnych kontaktov.