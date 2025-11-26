Šimečka odmieta, že PS chce rušiť Benešove dekréty. Tvrdí, že vláda si vyrába umelý konflikt – VIDEO

Opozičné Progresívne Slovensko nemá záujem rušiť Benešove dekréty. Vyhlásil to na stredajšej tlačovej konferencii šéf progresívcov Michal Šimečka. Zároveň citoval uznesenie hnutia k spolužitiu a rozvoju na južnom Slovensku, v ktorom vyzývajú vládu na gestá dobrej vôle voči maďarskej menšine.
Obavy maďarskej menšiny a postoj prezidenta
„A jedno s tých gest môže znamenať, pokiaľ ide o dekréty, že sú súčasťou slovenského práva, ale je dôležité dodržiavať princíp, aby sa na ich princípe nemohli zakladať nové pravidlá,“ zdôraznil Šimečka. V uznesení podľa neho nie je jediné slovo o spochybňovaní alebo rušení Benešových dekrétov.
Príslušníci maďarskej menšiny môžu mať podľa šéfa progresívcov aj v súčasnosti obavy, že štátne orgány vyvlastnia niekomu pozemok na základe dekrétov. „A toto je vec, ktorú mimochodom chce riešiť aj prezident republiky,“ pripomenul Šimečka s tým, že Peter Pellegrini prisľúbil k tejto problematike vytvoriť pracovnú skupinu.
Šimečka zároveň kritizoval vládu, že nemá nič iné na práci, ako prijímať uznesenia k aktivitám opozičnej strany. Progresívne Slovensko si však podľa neho za stanoviskom stojí, „Vždy budeme hájiť práva všetkých občanov SR a budeme hájiť princíp, že nikto, len preto, že nemá slovenskú národnosť, sa nemôže cítiť na Slovensku na vedľajšej koľaji,“ uviedol Šimečka. Dodal, že progresívci budú vždy odmietať princíp kolektívnej viny.
Uznesenie vlády o nedotknuteľnosti dokumentov
Vláda prijala na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v okrese Svidník uznesenie o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku. Materiál o tzv. Benešových dekrétoch predložil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) v reakcii na vyjadrenia predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku počas minulotýždňového straníckeho mítingu v Komárne.
„Vláda SR vyjadruje znepokojenie nad výzvami podnecujúcimi k otváraniu tzv. Benešových dekrétov, ktoré vyvolávajú zbytočné napätie, nedorozumenie a polarizáciu spoločnosti. Zároveň dôrazne odmieta snahy o politizáciu tejto kapitoly európskych dejín. Právne akty k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne vo vtedajšom Československu, súhrnne označované ako Benešove dekréty, je potrebné vnímať v kontexte povojnového usporiadania Európy určeného spojencami protifašistickej koalície,“ píše sa v uznesení vlády.