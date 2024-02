Aktivisti odovzdali Ficovi úlomky rakiet. Vraj aby vedel, že aj v Kyjeve je vojna (video)

Aktivisti z iniciatívy Mier Ukrajine odovzdali na Úrade vlády SR artefakty z Kyjeva vrátane úlomkov ruských rakiet, aby premiér Robert Fico vedel, že tam je vojna. Urobili tak v reakcii na januárový výrok predsedu vlády, že v hlavnom meste Ukrajiny panuje normálny živor.

Podľa aktivistov v tejto súvislosti totiž správy z médii a obrazový materiál premiérovi nestačia. Zároveň aktivisti púšťali pre úradom vlády z reproduktorov zvuky sirén civilnej obrany, ktoré varujú obyvateľov Kyjeva pred ruskými raketovými útokmi.

„Ak má Robert Fico zvyšky ľudskosti, dnes bude počúvať náš odkaz,“ povedala bývalá poslankyňa parlamentu Viera Dubačová. Takisto pripomenula, že akurát v čase, keď Fico relativizoval situáciu v Kyjeve, zničila ruská raketa kyjevskú športovú halu. „Toto zažívajú Kyjevčania denno-denne a každú noc,“ doplnila.

Premiér Robert Fico v januári pred stretnutím so svojim ukrajinským kolegom Denysom Šmyhaľom na tlačovej besede spochybnil, že by v Kyjeve bola vojna. „A to si fakt myslíte, že v Kyjeve je vojna? To ako nemyslíte vážne, dúfam. Je tam absolútne normálny život,“ vyjadril sa Fico pred odchodom na Ukrajinu.