Premiér Fico sa stretne s ukrajinským predsedom vlády, prinesie mu zoznam humanitárnej pomoci

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa v stredu v Užhorode stretne s premiérom Ukrajiny Denysom Šmyhalom. Fico avizoval, že mu nesie zoznam humanitárnej pomoci.

Ukrajina od Slovenska nedostane žiadne zbrane

Premiér to uviedol v relácii RTVS Sobotné dialógy. Fico chce ukrajinskému premiérovi súčasne potvrdiť, že Ukrajina nebude dostávať od Slovenska žiadne zbrane.

„Poviem mu, že sú veci, na ktoré máme úplne iný názor, poviem mu, že pokiaľ ide o vstup do EÚ ich rešpektujeme, ale musia plniť podmienky a nie, že vstúpi do EÚ krajina, ktorá absolútne nespĺňa žiadne požiadavky,“ vyhlásil Fico.

Dodal, že ukrajinskému premiérovi povie aj to, že je proti tomu, aby Ukrajina vstúpila do NATO. „Poviem mu, že to budem vetovať a blokovať, lebo to je tak akurát základ tretej svetovej vojny a nič iné,“ uviedol Fico.

Komerčné dodávky munície

Ako predseda vlády pokračoval, ukrajinská strana nechce po stretnutí ani tlačovú konferenciu. No slovenský premiér avizoval, že vyhlásenie poskytne.

„Ja si dokonca myslím, že by bolo správne, že sa dohodneme, že každá strana dá nejaké vyhlásenie. Mali by sme si tie vyhlásenia vymeniť predtým, ako ich zverejníme. Ja viem, s čím idem. Ja idem s humanitárnou pomocou,“ dodal Fico.

Ako ďalej v relácii RTVS uviedol, v prípade komerčných dodávok zbraní nevidí prekážku. „Nech si zarobí na zbraniach, kto chce, čo chce. Keď nezarobia slovenské firmy, zarobia americké,“ uzavrel Fico.