Ukrajinské ministerstvo odkazuje Ficovi: Bojujeme aj za to, aby sa raz Rusi neobjavili v Košiciach či Prešove

Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko odkázal slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi, že „územný kompromis“ vo vzťahu k Rusku neprichádza do úvahy. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Nikolenko reagoval na nedávne vyjadrenia predsedu slovenskej vlády.

V územnej celistvosti nemôže byť kompromis

Fico tvrdí, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť kompromisom, ktorý bude bolestivý pre obe strany. „Čo (Ukrajinci) čakajú? Že Rusi odídu z Donbasu a Luhanska, alebo že odídu z Krymu? Veď je to nereálne,“ povedal cez víkend podľa slovenských médií.

Nikolenko oponuje a tvrdí, že „v územnej celistvosti nemôže byť kompromis“. „Ani pre Ukrajinu, ani pre Slovensko, ani pre žiadnu inú krajinu,“ zdôraznil Nikolenko.

Ukrajinský predstaviteľ dodal, že Ukrajina a jej partneri sa snažia vytlačiť Rusov z okupovaného Krymu, Donbasu a Luhanska, aby sa nepohli ďalej, napríklad do Košického, Prešovského a ďalších slovenských krajov.

Krajiny musia spolupracovať

„Buďme úprimní: ak nebude bezpečnosť na Ukrajine, nebude bezpečnosť ani na Slovensku alebo v Európe ako celku. Musíme spolupracovať, aby sme priblížili víťazstvo Ukrajiny,“ povedal hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí.

Fico by sa mal v stredu 24. januára stretnúť so svojím ukrajinským náprotivkom Denysom Šmyhaľom. Slovenský premiér ešte v decembri prezradil, že na stretnutí si so Šmyhaľom upresnia zoznam výrobkov, ktoré Ukrajina bude potrebovať a ktoré Slovensko bude môcť dodať.

„Chceme Ukrajine poskytnúť veci, ktoré jej môžu pomôcť napríklad v energetike,“ podotkol Fico v polovici decembra po stretnutí s generálnym tajomníkom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jensom Stoltenbergom v Bruseli.