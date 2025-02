Taraba považuje svoje odvolávanie za absolútnu frašku, Šimkovičová kritizovala aj poslankyňu Jaurovú z PS

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) považuje svoje odvolávanie v parlamente za „absolútnu frašku“ a vníma to skôr ako test, či má vláda v parlamente väčšinu. Povedal to na spoločnej tlačovej besede s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nom. SNS).

Taraba ocenil odvahu Šimkovičovej

Taraba uviedol, že ak by nemal už byť ministrom, chce byť len radovým poslancom. „Žiadne iné ponuky mi nikto dávať nemusí. Ak by pán premiér povedal, že tu nechce pani ministerku alebo mňa, tak my sa spolu vrátime do parlamentu. Ja žiadny iný rezort nechcem a nechcem byť ani podpredseda parlamentu,“ vyhlásil.

Šéf envirorezortu dodal, že ak nebude už ministerkou Šimkovičová, nechce byť ministrom ani on. „Ak by pani ministerku niekto stiahol, ja idem spolu s ňou do parlamentu a myslím si, že to môžem povedať aj naopak,“ povedal.

Podľa vlastných slov potrebuje počuť dôvod, pre ktorý by Šimkovičovej mala vláda povedať, že už za ňou nestojí. „Mala konečne odvahu vyčistiť LGBTI dotácie a organizácie, dehumanizovali ju tu rok a pol,“ uviedol.

Reakcia ministra na návrh opozície

Opoziční poslanci šéfovi envirorezortu vyčítajú, že nezvláda riadiť svoje ministerstvo. Tvrdia tiež, že legislatívne, personálne aj manažérsky rozvrátil ochranu prírody. Návrh opozičných poslancov hovorí aj o papalášizme štátnych tajomníkov envirorezortu, neriešení problematiky veľkých šeliem či negatívnych zmenách v envirofonde.

Taraba označil dôvody na odvolávanie za smiešne. Ako povedal, odvolávaný má byť okrem iného za to, že v novembri 2024 nezastavil pozmeňujúci návrh strany Hlas v parlamente o odpadovom hospodárstve, za ktorý hlasovalo aj KDH.

Ďalším dôvodom je, že zastavil odstraňovanie environmentálnej záťaže Vrakuňa, čo však podľa Tarabu nie je pravda. „Vrakuňa je zazmluvnená v oblasti eurofondov, prebieha tam konanie, aby štát mal možnosť na tie pozemky vstúpiť,“ povedal.

Šéf envirorezortu odmieta aj argumenty opozície o tom, že odvolal z funkcií odborníkov a odborníčky. „Odvolal som ľudí, ktorí napríklad spôsobili, že v čase keď som nastúpil, prepadli eurofondy vo výške 430 miliónov eur,“ zdôvodnil. Do odkanalizovania Slovenska dal podľa svojich slov vlani 600 miliónov eur, zatiaľ čo za predošlého ministra Jána Budaja sa dávalo 34 – 40 miliónov eur.

Na margo kritizovanej iniciatívy výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec povedal, že „Progresívne Slovensko nepochopilo, aký je rozdiel medzi pripomienkovým konaním a realizáciou projektu“.

Prečo chce opozícia odvolať ministerku kultúry?

Ministerka Šimkovičová pred svojím v poradí už tretím odvolávaním v parlamente povedala, že dôvody sú viac emotívneho ako faktického charakteru. Opozícia, aktivisti a médiá podľa nej šíria ničím nepodložené obvinenia o ničení kultúry a ohrozovaní demokracie.

Uviedla, že argument o svojej nekompetentnosti počúva od svojho nástupu do funkcie a zároveň tvrdí, že ministerstvo kultúry pod jej vedením svojimi krokmi len napĺňa programové vyhlásenie vlády. Kritizovala poslankyňu Progresívneho Slovenska Zoru Jaurovú, ktorá by mala v pléne uvádzať návrh na jej odvolanie. Vyčítala jej napríklad slabú návštevnosť filmu Slovensko 2.0, ktorý Jaurová produkovala a bol podporený z Audiovizuálneho fondu.

Šimkovičovej opoziční poslanci vytýkajú nedostatok skúseností, odbornosti a profesionálneho kreditu. Rezort kultúry dostala podľa nich do stavu rozkladu. V tomto smere spomenuli erbové kultúrne inštitúcie, ale aj verejnoprávne médiá. Navrhovatelia hovoria aj o zlyhaní pamiatkovej starostlivosti či prepúšťaní odborníkov na Pamiatkovom úrade SR.

Šimkovičovej odvolanie podľa nich požadujú desiatky kultúrnych inštitúcií, odborná verejnosť aj zástupcovia samospráv a vysokých škôl. Rovnako poukázali aj na petície za jej odstúpenie, ktoré podpísali státisíce ľudí či kritiku z radov vládnej koalície. Kultúrny sektor ako celok odmieta Martinu Šimkovičovú a chce zmenu na poste ministerky kultúry, uviedli predkladatelia návrhu s dodatkom, že ministerku kritizujú aj zástupcovia strán vládnej koalície.