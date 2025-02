Ďakujeme, za Slovensko neprosíme, reagoval minister Taraba na Zelenského výzvu

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) uviedol, že Slovensko sa za súčasnej Ficovej vlády žiadneho dobrodružného projektu európskej armády nezúčastní. „Európska armáda je utópia,“ napísal na sociálnej sieti Facebook v reakcii na slová Volodymyra Zelenského, že nastal čas, aby boli vytvorené európske ozbrojené sily.

Ukrajinský prezident odôvodnil svoj návrh tým, že po návrate prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu si nemyslí, že Európa môže počítať s podporou USA. „Buďme úprimní, teraz nemôžeme vylúčiť možnosť, že Amerika povie nie Európe,“ vyhlásil Zelenskyj na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii deň po stretnutí s americkým viceprezidentom JD Vanceom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Taraba sa pýta, komu by napríklad bolo zverené velenie takejto spoločnej armády. „Aký progresivistický fanatik by mal právomoc bez nášho súhlasu poslať Slovákov bojovať napríklad na Ukrajinu a rozhodovala by o tom Európska komisia? Keď vidíme, ako dokázala cez ich Green Deal rozložiť európsky priemysel, ani si nechcem predstaviť, čo by narobila keby velila ešte aj európskej armáde,“ uviedol.

Ukrajinský prezident by podľa Tarabu rád by do svojho dobrodružstva ešte viac zatiahol Európu, keďže sa mu USA otáčajú chrbtom. „Ďakujeme, za Slovensko neprosíme,“ reaguje a európske elity označil za militaristicky ladené. „Jediné čo vedeli za uplynulé roky, je posielať zbrane na Ukrajinu, bez žiadneho riešenia a náhradného scenára,“ dodal.

Európska únia, ktorá bola podľa Tarabu niekedy mierovým projektom, progresívci premenili za uplynulé roky na iracionálnu militaristickú mašinériu. „Áno, dnes sa čudujú, že asi nebudú ani prizvané za rokovací stôl. Otázka zostáva, čo by malo byť ich prínosom do tej debaty,“ uzavrel šéf slovenského envirorezortu.