Štefunko sa vyjadril k Matovičovi: Hnutie Slovensko a jeho líder sú dve rôzne kategórie

Hnutie Slovensko a jeho líder Igor Matovič sú dve rôzne kategórie. Povedal to v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR opozičný poslanec Ivan Štefunko (Progresívne Slovensko). Reagoval tak na výrok svojej straníckej kolegyne Simony Petrík, ktorá prípadnú povolebnú spoluprácu s Matovičom v inej diskusii vylúčila.

„Myslím, že pán Matovič sa svojím správaním vylučuje sám,“ uviedol Štefunko. Zároveň poukázal nato, že hnutie Slovensko sa nazýva hnutím, a tak nie je postavené na jednom človeku. „Aj my sme hnutie a mali sme medzitým štyroch predsedov,“ povedal na margo Progresívneho Slovenska. Doplnil, že hnutie Slovensko si musí urobiť poriadok u seba doma.

Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) je každému jasné, že hnutie Slovensko je Igor Matovič. „A preto by bolo namieste povedať, že chcete vládnuť s Igorom Matovičom,“ povedal Štefunkovi. Zároveň Taraba nevylúčil, že by sa pred nasledujúcimi parlamentnými voľbami vrátil do parlamentu. „Ja sa vôbec nebránim vrátiť sa do parlamentu, ak to ja uznám za vhodné, že nemám už v tom rezorte (životného prostredia, pozn. SITA) čo viac dať a poviem si, že možno pred voľbami chcem robiť viac politiku,“ dodal Taraba.