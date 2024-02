Je to výsledok práce opozície a nie rezolúcie Europarlamentu, hovorí Lexmann o pozastavení účinnosti častí novely Trestného zákona

Pozastavenie účinnosti častí novely Trestného zákona nie je výsledkom žiadnej rezolúcie Európskeho parlamentu, ale vytrvalej práce opozície, ktorá spoločne s tisícmi občanov na námestiach a dnes aj sudcami Ústavného súdu SR dala vládnemu valcu jednoznačnú stopku.

Uviedla to europoslankyňa za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Miriam Lexmann. „Ústavný súd dal jasne za pravdu argumentom, na ktoré sme po celý čas vytrvalo poukazovali. KDH od začiatku presadzovalo nezaťahovanie otázky právneho štátu na Slovensku v tejto fáze na pôdu Európskeho parlamentu,“ povedala.

Eurokomisii neposkytli odpovede

Europoslankyňa ďalej zdôraznila, že nie opozícia a jej europoslanci v Bruseli, ktorých ešte do včera hanlivo urážal premiér Robert Fico aj poslanci vládnej koalície, ale práve vláda a jej diletantstvo zapríčinili pochybnosti o právnom štáte na Slovensku, čím ohrozili eurofondy určené pre zlepšenie života všetkých ľudí na Slovensku.

„Dokonca príslušné ministerstvá v súvislosti s novelou Trestného zákona ani len neposkytli Európskej komisii požadované odpovede. Ako by mohli, keď ich ani nedostali kvôli chybám vládnych úradníkov,“ poukázala Lexmann.

Time out súdu

Rozhodnutie Ústavného súdu SR nie je víťazstvom opozičných strán. Uviedol to poslanec a líder hnutia Slovensko Igor Matovič aj napriek tomu, že rozhodnutie súdu uvítal.

„Nie je to úspech opozičných strán, je to len prejav toho, že ústavní sudcovia majú, napriek tomu, že boli zvolení za vlád Smeru-SD, svoju vlastnú integritu a dáva nám to ako Slovensku nádej, že nakoniec Ústavný súd vyhlási novelu Trestného zákona za protiústavnú. Neklamme sa, že tým, čo súd vyhlásil, už automaticky je strašiak preč zo stola,“ povedal na tlačovej besede.

Podľa Matoviča si súd svojím rozhodnutím de facto „zobral time out“, aby v pokoji posúdil, či je, alebo nie je novela ústavná. Zároveň vyzval tých, ktorí „povalili demokratickú vládu Eduarda Hegera (Demokrati) a vystreli koberec mafii, aby sa vrátila k moci“, aby rozhodnutie súdu neprezentovali ako svoje víťazstvo.

Nevedeli nájsť pero na podpis

Závery ústavného súdu podľa poslankyne Veroniky Remišovej (klub hnutia Slovensko) ukazujú nespôsobilosť predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD) zastávať akúkoľvek verejnú funkciu. Práve on podľa Remišovej viac ako desať dní zdržiaval novelu Trestného zákona.

„Ústavný súd reagoval na zjavné pokusy vládnej koalície zabrániť ústavnému súdu aplikovať svoje kompetencie, keď zámerne zdržovali podpis zákona napriek tomu, že predtým ho naháňali aj za cenu skráteného legislatívneho konania, skracovania rozpravy, dlhých nočných rokovaní. V konečnej fáze nevedeli nájsť pero na podpis,“ povedala.

Dobrá aj zlá správa

Rozhodnutie súdu prinieslo podľa poslanca Gábora Grendela (klub hnutia Slovensko) jednu zlú a jednu dobrú správu.

Pokračoval, že zlá správa znamená zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), dobrou správou je existencia nádeje, že vládnej koalícii sa nepodarí „doručiť beztrestnosť vybraným vplyvným ľuďom“.

„Tušili sme to, pretože ÚŠP nie je priamo v zákone spomenutá a nie je ani ústavným zákonom zriaďovaná,“ doplnil.