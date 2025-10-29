Ak by Putin zaútočil na Brusel, vymažeme Moskvu z mapy, vyhlásil belgický minister obrany

Rizikom sú podľa belgického ministra obrany skôr „zelení mužíkovia“ v Estónsku, ktorí podnecujú po rusky hovoriacu menšinu.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Belgický minister obrany Theo Francken. Foto: SITA/AP
Belgicko Iné správy Iné správy z lokality Belgicko

Ak by sa vládca Kremľa Vladimir Putin rozhodol zaútočiť na hlavné mesto členského štátu NATO, ako je napríklad Brusel, Moskva bude vymazaná z mapy“, vyhlásil belgický minister obrany Theo Francken. Povedal to v rozhovore pre belgické noviny De Morgen, všíma si web Ukrajinská pravda.

Šéf belgického rezortu obrany zdôraznil, že západné krajiny sa nesmú nechať zastrašiť. Na otázku, či sa obáva, že Putin by jedného dňa mohol na Brusel odpáliť nejadrovú raketu, Francken odpovedal: „Nie, pretože to by zaútočil na srdce NATO a my vymažeme Moskvu z mapy.“

Viac ma znepokojujú scenáre v sivej zóne: Malí ‚zelení mužíkovia‘ v Estónsku, ktorí podnecujú po rusky hovoriacu menšinu,“ konštatoval Francken.

Viac k osobe: Theo Francken

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk