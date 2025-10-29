Ak by Putin zaútočil na Brusel, vymažeme Moskvu z mapy, vyhlásil belgický minister obrany

Ak by sa vládca Kremľa Vladimir Putin rozhodol zaútočiť na hlavné mesto členského štátu NATO, ako je napríklad Brusel, „Moskva bude vymazaná z mapy“, vyhlásil belgický minister obrany Theo Francken. Povedal to v rozhovore pre belgické noviny De Morgen, všíma si web Ukrajinská pravda.
Putin sa pochválil novou jadrovou raketou Burevestnik, oznámil úspešný koniec rozhodujúcich testov
Šéf belgického rezortu obrany zdôraznil, že západné krajiny sa nesmú nechať zastrašiť. Na otázku, či sa obáva, že Putin by jedného dňa mohol na Brusel odpáliť nejadrovú raketu, Francken odpovedal: „Nie, pretože to by zaútočil na srdce NATO a my vymažeme Moskvu z mapy.“
„Viac ma znepokojujú scenáre v sivej zóne: Malí ‚zelení mužíkovia‘ v Estónsku, ktorí podnecujú po rusky hovoriacu menšinu,“ konštatoval Francken.