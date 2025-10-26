Putin sa pochválil novou jadrovou raketou Burevestnik, oznámil úspešný koniec rozhodujúcich testov

Ruský prezident Vladimir Putin oznámil úspešný záverečný test novej jadrovej rakety poháňanej jadrovým reaktorom, nazvanej Burevestnik. „Rozhodujúce testy sú teraz ukončené,“ povedal Putin vo videu zverejnenom Kremľom počas stretnutia s vojenskými predstaviteľmi.
Nariadil prípravu infraštruktúry na zaradenie tejto zbrane do výzbroje ruských ozbrojených síl. Putin označil raketu za jedinečné dielo, ktoré nikto iný na svete nevlastní a dodal, že Burevestnik má neobmedzený dolet.
Raketa letela približne 15 hodín
„Počas posledného testu 21. októbra raketa letela približne 15 hodín a prekonala vzdialenosť 14 000 kilometrov,“ uviedol ruský náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov. Dodal, že to nie je horná hranica pre túto zbraň.
„Technické charakteristiky Burevestnika umožňujú jeho použitie s garantovanou presnosťou proti vysoko chráneným cieľom na akúkoľvek vzdialenosť,“ povedal Putin.
Vývoj tejto rakety oznámil ešte v roku 2018, pričom zdôraznil, že môže obísť všetky obranné systémy, a to v kontexte vnímanej hrozby zo strany USA. Sedem rokov po oznámení prichádza úspešný test v čase, keď ruské sily pomaly, ale isto získavajú územie na Ukrajine, prelamujúc kyjevskú obranu v náročných bojoch.
Mierové rokovania na mŕtvom bode
Mierové rokovania medzi Moskvou a Kyjevom sú na mŕtvom bode, napriek snahám o sprostredkovanie zo strany Trumpa, ktorý sľuboval rýchle ukončenie vojny po svojom návrate do Bieleho domu v januári. Trump v stredu uvalil sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti a sťažoval sa, že jeho rokovania s Putinom o ukončení vojny nikam nevedú.
V sobotu Trump znížil nádeje na nový summit s Putinom, povedal, že nechce strácať čas. Tieto vyjadrenia prišli, keď sa kremeľský vyjednávač Kirill Dmitriev stretol v piatok a sobotu s predstaviteľmi Trumpovej administratívy, pričom rokovania majú pokračovať v nedeľu.
Putin v nedeľu uviedol, že nechce stanoviť časový rámec ukončenia bojov. „Nechceme nič zosúladiť s dátumami alebo udalosťami. Budeme sa riadiť vojenskou racionalitou,“ povedal Putin.
Medzitým nočný ruský útok dronmi na Kyjev si vyžiadal tri obete a desiatky zranených, uviedol starosta ukrajinského hlavného mesta Vitalij Kličko. V ruskej Belgorodskej oblasti pri ukrajinskom útoku dronom zomrela jedna osoba a ďalšia bola zranená, uviedol miestny guvernér.