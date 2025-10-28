Potrebujeme miliardy, inak padneme! Zelenskyj prosí Európu o ďalšie tri roky podpory

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že jeho krajina potrebuje finančnú podporu od Európy na pokračovanie boja proti ruským silám ešte ďalšie dva až tri roky.
Dostane Ukrajina ruské aktíva?
Kyjev je v súčasnosti značne závislý od vojenskej a finančnej pomoci zo zahraničia. Tá mu umožňuje odolávať ruskej armáde, ktorá v februári 2022 spustila plnohodnotnú inváziu na Ukrajinu.
Zelenskyj zavítal na samit EÚ v Bruseli: Uvidíme, čo prinesú ďalšie dni, možno budeme mať Tomahawky
„Znova som to zdôraznil všetkým európskym lídrom. Povedal som im, že nebudeme bojovať desaťročia, ale musíte ukázať, že počas určitého obdobia dokážete Ukrajine poskytovať stabilnú finančnú podporu,“ uviedol Zelenskyj v utorok.
Pokrok pri Pokrovsku
Ukrajinský prezident pritom na plány Bruselu využiť zmrazené ruské aktíva na pomoc Kyjevu. Lídri EÚ minulý týždeň poverili Európsku komisiu, aby pripravila možnosti financovania Ukrajiny na ďalšie dva roky, vrátane veľkého úveru z týchto aktív. „Ak vojna skončí o mesiac, tieto peniaze použijeme na obnovu. Ak nie, použijeme ich na zbrane. Nemáme inú možnosť,“ dodal Zelenskyj.
Ukrajinský líder tiež vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, nech vyvíja tlak na čínskeho lídra Si Ťin-pchinga počas ich nadchádzajúceho stretnutia, aby znížil podporu Rusku.
Lídri EÚ urobili prvý krok k využitiu ruských aktív na pôžičku pre Ukrajinu
Americký prezident minulý týždeň uvalil sankcie na dve veľké ruské ropné spoločnosti a vyzýva krajiny ako Čína a India, aby znížili nákupy ruskej energie, ktoré podľa Washingtonu a Kyjeva financujú inváziu.
Zelenskyj tiež priznal, že ruské sily získali postavenie východne od ukrajinského mesta Pokrovsk, dôležitého železničného uzla, ktorý sa Moskva snaží obsadiť už viac ako rok. „Približne 200 Rusov sa tam nachádza na rôznych miestach. Vidíme to z dronov. Pokrovsk je momentálne hlavným cieľom Rusov,“ povedal Zelenskyj.