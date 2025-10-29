Lavrov šokuje: Rusko chce garantovať mier pre EÚ a NATO

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov naznačil možnosť bezpečnostných záruk pre európske krajiny patriace do EÚ a NATO.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyjadril ochotu Moskvy poskytnúť „bezpečnostné záruky“ štátom Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na ruskú tlačovú agentúru TASS, uviedol to počas Medzinárodnej konferencie o euroázijskej bezpečnosti v bieloruskom Minsku.

Lavrov zdôraznil, že Rusko „nemá a nikdy nemalo úmysel útočiť na súčasných členov NATO a Európskej únie“. Dodal, že Rusko je ochotné zapísať tento postoj do budúcich bezpečnostných záruk pre danú časť Eurázie.

Rusko však podľa Lavrova čelí problémom v dialógu, keďže lídri EÚ sa podľa neho vzďaľujú „od uvažovania o týchto budúcich zárukách na skutočne kolektívnej báze“ a namiesto bezpečnostných záruk od Ruska podľa neho hľadajú „bezpečnostné záruky proti Rusku“.

Už skôr Lavrov tiež vyhlásil, že Moskva nepovažuje svoju agresiu voči Ukrajine za porušenie Budapeštianskeho memoranda. Okrem toho kategoricky odmietol návrh Spojených štátov amerických na zastavenie nepriateľských operácií pozdĺž súčasnej frontovej línie.

