15 rokov investičnej skupiny Proxenta: Ako Pavol Kožík vybudoval impérium na dvoch pilieroch – nehnuteľnostiach a potravinárstve (rozhovor)

Investičná skupina Proxenta, ktorá patrí medzi popredné slovenské investičné spoločnosti, oslavuje svoje 15. výročie.

Pri tejto príležitosti sme sa rozprávali s jej zakladateľom a majiteľom Pavlom Kožíkom o začiatkoch podnikania, kľúčových úspechoch, expanzii do zahraničia a plánoch do budúcnosti. Tiež priblížil, ako Proxenta prekonala výzvy, ktoré so sebou prináša vývoj na trhu a ako sa z nej stal hráč medzinárodného formátu.

Spoznajte príbeh jednej z najvplyvnejších investičných spoločností na Slovensku.

Popredný hráč, nielen na Slovensku

Keď sa v roku 2009 rozhodol Pavol Kožík založiť vlastnú firmu, bolo to obdobie finančnej neistoty. Viedla ho však vízia vytvoriť spoločnosť, ktorú na trhu nevidel a ponúkala by kvalitu a inovatívny prístup k investičným produktom.

Dnes, po pätnástich rokoch, patrí Proxenta medzi popredných hráčov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí s úspešnými projektmi v oblasti nehnuteľností a potravinárstva. Ako sa tejto slovenskej spoločnosti podarilo získať si dôveru investorov a vybudovať silnú značku?

Štart nebol jednoduchý

Pavel Kožík v rozhovore pre SITA otvorene hovorí o svojich začiatkoch. Prvotný impulz založiť vlastnú spoločnosť podľa jeho slov pramenil z frustrácie, že v existujúcich firmách nevedel realizovať svoje vízie.

Priblížil, že „naštartovanie“ Proxenty však nebolo jednoduché. „Všetky peniaze, ktoré som do tej doby zarobil, som vložil do firmy,“ zaspomínal. Na začiatku si dával šesť mesiacov, no podarilo sa mu už po prvom kvartáli dosiahnuť ziskovosť.

Jedným z najväčších úspechov bol prvý developerský projekt v Nitre, ktorý potvrdil, že cesta, ktorú Proxenta nastúpila, bola správna. Postupne spoločnosť rozšírila svoje pôsobenie aj mimo Bratislavu a pripravuje výstavbu najväčšieho developerského projektu v Banskej Bystrici, kde vznikne 900 bytov. Tento projekt považuje za ďalší kľúčový míľnik na ceste k úspechu.

Odvážny vstup na kubánsky trh

Významným krokom bola aj diverzifikácia do potravinárskeho priemyslu. Proxenta vlastní moderný závod na výrobu proteínových tyčiniek v Galante a odvážne vstúpila na kubánsky trh. „Sme jedni z mála, ktorí používajú pravú čokoládu,“ zdôrazňuje Pavel Kožík.

Tento krok sa ukázal ako strategicky dôležitý, a v súčasnosti na Kube zamestnávajú stovky ľudí, pričom pripravujú ďalšie investície.

Proxenta tiež kladie dôraz na transparentnosť vo vzťahu k svojim klientom a investorom. Organizujú pravidelné stretnutia, kde sa môžu investori osobne stretnúť s vedením a získať prehľad o projektoch. „Moje dvere sú vždy otvorené,“ hovorí Pavel Kožík o svojej filozofii riadenia.

Pavol Kožík sa nebojí výziev a ako sám hovorí, jeho hnacím motorom je túžba neustále rásť a prekonávať nové prekážky. Na najbližších 15 rokov si dáva za cieľ posilniť pozíciu Proxenty ako lídra v developerských projektoch na Slovensku, no ambície nekončia len na domácej pôde.

Expanzia do Latinskej Ameriky, konkrétne na Kubu, je pre spoločnosť príležitosťou ukázať, že slovenské firmy môžu uspieť aj na globálnej scéne.

V celom rozhovore s majiteľom a zakladateľom Proxenty sa dozviete:

ako začínal s Proxentou a aké výzvy musel prekonať

kľúčové projekty v oblasti nehnuteľností a potravinárstva, ktoré Proxentu preslávili

prečo sa Proxenta rozhodla expandovať na kubánsky trh

aké plány má spoločnosť do budúcnosti a kde vidí najväčšie príležitosti

akú pridanú hodnotu prináša Proxenta svojim investorom

