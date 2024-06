Zvládnite nadmerné preťaženie: Tu sú tipy na vnútorný pokoj od Answear.sk

Každý deň sme bombardovaní množstvom informácií, čo môže mať negatívny vplyv na naše duševné zdravie. Ako tento nápor zvládnuť? Kampaň „To podstatné je vo vnútri – Vnútorný pokoj“ od Answear.sk ponúka praktické rady, ako sa s týmto problémom efektívne vysporiadať.

V súčasnej rýchlej dobe čelíme neustálemu prísunu informácií, v ktorých sa je ťažké zorientovať. Napríklad podľa výskumov každý deň prijímame až 34 gigabajtov informácií, čo je približne 100 000 slov. K tomu stres, rýchle tempo a život, v ktorom sme my a naše duševné zdravie na poslednom mieste. Čo tak to zmeniť, kým nie je neskoro?

Kampaň „To podstatné je vo vnútri – Vnútorný pokoj“

Answear.sk s hrdosťou oznamuje spustenie druhého ročníka kampane „To podstatné je vo vnútri“, ktorá je zameraná na podporu duševného zdravia. Tento rok sa kampaň v spolupráci s Ligou za duševné zdravie zameriava na tému „Vnútorný pokoj“ a ponúka praktické rady, ako zvládnuť nadmerné preťaženie v každodennom hektickom živote. Od 4. do 7. júna budú zákazníci pri každom nákupe na Answear.sk obdarovaní informačným letákom, ktorý ich nasmeruje na hlavnú stránku s užitočnými nástrojmi a tipmi.

Foto: Answear

Aké sú dôsledky nadmerného preťaženia

Moderný mestský život prináša náročné výzvy. Ak ich chceme zvládnuť, musíme ich v prvom rade identifikovať. Môže to zahŕňať vyhľadanie podpory od odborníkov na duševné zdravie, cvičenie na zvládanie stresu a úzkosti, používanie relaxačných techník a stanovenie si zdravých hraníc voči množstvu a typu stimulácie, ktorej sme vystavení. Netreba to však podceňovať. Negatívne dôsledky nadmerného preťaženia môžu zahrňovať stres, úzkosť, vyčerpanie, problémy so sústredením a spánkom, zvýšenú podráždenosť a stratu záujmu o veci, ktoré nás kedysi tešili. Preto kampaň „To podstatné je vo vnútri – Vnútorný pokoj“ chce na tento problém upozorniť a podať pomocnú ruku.

„Veríme, že každý z nás môže prispieť k šíreniu povedomia o dôležitosti zvládania nadmerného preťaženia a starostlivosti o duševné zdravie. Je potrebné, aby sme sa neobávali otvorene hovoriť o tejto problematike. Preťaženie negatívne ovplyvňuje kvalitu našich životov a my chceme prispieť k spoločenskej debate, ktorá pomáha nájsť riešenia a zlepšiť naše duševné zdravie,“ vysvetľuje Nicole Groesslová, Country Manager pre Českú republiku a Slovensko.

Foto: Answear

Inšpiratívne videá, ktoré nás nútia zamyslieť sa

V rámci kampane „To podstatné je vo vnútri – Vnútorný pokoj“ bolo vytvorené špeciálne video mladou režisérkou Natashou Ivanovou. Toto video získalo cenu na 10. výročnom vydaní súťaže Papaya New Directors v kategórii režisér Beyond Film. Kampaň bude doplnená o ďalšie video, ktoré sa bude natáčať lokálne. Ambasádorom tohto videa je psychológ Mgr. Radovan Kyrinovič, riaditeľ Slovenskej ADHD asociácie, ktorý sa venuje aj problémom nadmernej stimulácie.

Známi influenceri za Vnútorný pokoj

Kampaň „To podstatné je vo vnútri“ získala silnú podporu od známych influencerov, ktorí sa venujú problematike nadmerného preťaženia. Zuzana Smatanová (@zuzanasmatanova), známa speváčka, je aj silným hlasom otvorenosti o duševnom zdraví. Maroš Molnár (@maros_molnar), fitness guru, nás inšpiruje k vyváženiu fyzického a duševného zdravia. Martina Horňáková (@martinahornakova), blogerka a youtuberka, zdieľa svoje osobné skúsenosti s preťažením a pomáha ostatným nájsť rovnováhu v živote. Bekim Aziri (@bekim), motivátor a influencer, sa tiež pripojil k iniciatíve a svojimi aktivitami podporuje myšlienku kampane. Sledujte ich a staňte sa súčasťou hnutia, ktoré mení prístup k zvládaniu nadmerného preťaženia a podporuje duševnú pohodu.

Nezabúdajte, že vaše duševné zdravie je dôležité, preto si určite prioritu a dovoľte si pár minút len byť a nič nerobiť. Viac informácií o kampani a tipoch, ktoré pomáhajú v boji proti nadmernej stimulácii, nájdete na https://poziadajopomoc.answear.sk/.

Informačný servis