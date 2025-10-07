Zrážku s nákladiakom pri Merníku neprežil 40-ročný muž, osudným sa mu stalo predchádzanie iného vozidla – FOTO

Zraneniam podľahol pri prevoze do nemocnice.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Dopravná nehoda, Merník
Foto: www.facebook.com
Merník Regionálne správy Regionálne správy z lokality Merník

Tragická dopravná nehoda si v pondelok 6. októbra vyžiadala život 40-ročného muža. K nehode došlo po 13. hodine pri obci Merník (okres Vranov n/Topľou).

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, podľa doterajších zistení muž viedol osobné vozidlo a pri predchádzaní vozidla idúceho pred ním sa nestihol bezpečne zaradiť späť do svojho jazdného pruhu.

Následne došlo k čelnej zrážke s protiidúcim nákladným autom, ktoré riadil 52-ročný vodič. „Vodič osobného auta utrpel v dôsledku nehody závažné zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice podľahol,“ uviedla Ligdayová.

Dychová skúška u vodiča nákladného vozidla prítomnosť alkoholu v dychu nepotvrdila. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania. Vranovská polícia začala vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Jana Ligdayová
Okruhy tém: Čelná zrážka prešovská krajská policajná hovorkyňa Tragická dopravná nehoda zrážka auta s nákladiakom

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk