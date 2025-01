Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi postaví levovi Lordovi nové bývanie, kde by mohol byť chovaný aj párik levov

Lev Lord v Zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi dostane úplne nové bývanie. Počas tohto roka mu vybudujú väčšie vonkajšie i vnútorné chovné zariadenie. Ako vysvetlil pre agentúru SITA riaditeľ zoo Karol Dzurik, využijú na to dotáciu vo výške necelých 200-tisíc eur, ktorú získali na projekt z Environmentálneho fondu.

Výstavba však návštevníkov podľa jeho slov neobmedzí. Vlani ich do zoo zavítal rekordný počet, bolo ich takmer 140-tisíc.

Novinka pre návštevníkov

Chovné zariadenie postavia na novom mieste v zoologickej záhrade. „Pôvodné chovné zariadenie sa síce postupom času modernizovalo a zväčšovalo, ale v súčasnosti už na chov leva nespĺňa štandardy, či už ide o vonkajšie alebo vnútorné zariadenie,“ priblížil Dzurik.

Nové bude podstatne väčšie a plochou spĺňať normy, prinesie aj novinku. „Návštevníci uvidia leva, aj keď bude vo vnútri počas chladného počasia či jesenných mesiacov, v septembri a októbri, pretože tam budú osadené sklenené tabule a výplne,“ avizoval riaditeľ zoo. S výstavbou by chceli začať v apríli, ukončená by mala byť ešte počas sezóny. Tá trvá od 1. apríla do 31. októbra.

Lev Lord má sedem rokov a do zoologickej záhrady prišiel zo súkromného zariadenia. „Nemá presne určený pôvod, považuje sa za hybrid,“ ozrejmil Dzurik.

Záchranný program

Hoci majú v zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi len jedného leva, nové chovné zariadenie je podľa jeho slov navrhnuté tak, aby v ňom v budúcnosti mohli chovať aj párik levov s prípadným odchovom.

„V budúcnosti by tam mal byť chovaný poddruh leva, ktorý je chránený a v prírode ohrozený. Chceli by sme sa zapojiť do nejakého záchranného programu na chov levov,“ prezradil riaditeľ.

Po premiestnení Lorda do nového zariadenia príde na rad obnova pôvodného. To následne podľa Dzurika poslúži na chov veľkej mačkovitej šelmy, pôjde pravdepodobne o jaguára alebo leoparda.