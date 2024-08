Zomrela najstaršia osoba na svete, bola ňou 117-ročná Španielka Maria Branyas

Zomrela Maria Branyas, 117-ročná Španielka považovaná za najstaršiu osobu na svete. V utorok smutnú správu oznámila jej rodina.

„Odišla tak, ako chcela: v spánku, v pokoji a bez bolesti,“ napísala na sociálnej sieti X. Branyas sa narodila v americkom San Franciscu 4. marca 1907. V čase úmrtia žila v katalánskom meste Olot.

Organizácia Gerontology Research Group, ktorá overuje údaje o ľuďoch považovaných za 110-ročných a starších, označila Branyas za najstaršiu známu osobu na svete po tom, čo vlani zomrela francúzska mníška Lucile Randon. Teraz je na vrchole zoznamu Gerontology Research Group 116-ročná Japonka Tomiko Itooka.

