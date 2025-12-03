Zomrel bývalý dôležitý hráč LA Lakers. V klube strávil vyše polovicu kariéry

Bývalý hráč Los Angeles Lakers Elden Campbell, ktorý tam odohral takmer deväť sezón počas 15-ročnej kariéry v NBA, zomrel vo veku 57 rokov. Príčina smrti nie je známa. Bývalí spoluhráči a priatelia z klubu vyjadrili úprimnú sústrasť.
Campbell, ktorý meral 211 cm a bol draftovaný Lakers v prvom kole v roku 1990, dosiahol počas svojej kariéry priemerne 10,3 bodu a 5,9 doskokov. V roku 2004 vyhral majstrovský titul NBA s Detroitom Pistons, keď zdolal práve slávnejší basketbalový celok z LA.
Bol známy svojím zdanlivo nenáročným štýlom hry a pokojným i bezstarostným správaním. Informoval o tom web latimes.com.
Bývalý hráč Lakers Byron Scott sa poznal s Campbellovou rodinou. „Nič ho nerozhodilo. Vždy si dal načas. Bol jednoducho pohodový. Bol to skvelý chalan. Miloval som ho.“
Campbell mal v sezóne 1996/97 v drese Lakers priemer 14,9 bodov na zápas, kde hral po boku Shaquillea O’Neala a Kobeho Bryanta. Najlepší ročník zažil v v drese Charlotte Hornets, keď dosahoval priemerne 15,3 bodu a 9,4 doskoku.
Bol považovaný za veľkého hráča s obrovským potenciálom, ktorý sa stane silnou osobnosťou v NBA. Nikdy úplne nesplnil tieto očakávania, ale bol dobrým obrancom a mal dobrý cit pre streľbu.
„To je jediná vec, ktorú by som o ňom povedal negatívnu – mal potenciál stať sa skvelým hráčom. Trénoval, kým mu neskončila zmluva. Bol veľký a silný a mohol vyskočiť až z telocvične. Aby som bol úprimný, nechcel byť skvelý. Chcel len hrať. Ale bol to dobrý chlap,“ doplnil Scott o Campbellovi.