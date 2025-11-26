Mladý futbalista skonal pri tragickej dopravnej nehode. Matke odišiel kus jej srdca

Futbalový klub OFK Krtovce na sociálnej sieti oznámil smutnú správu o úmrtí svojho len 20-ročného hráča Nikolasa Držíka.
„Včera (v nedeľu 23. novembra, pozn.) večer zomrel syn, kamarát a najmä náš hráč Nikolas Držík. Budeme spomínať na neho ako na skvelého futbalistu, zabávača kabíny, ale aj úžasného človeka. Želáme úprimnú sústrasť celej jeho rodine,“ uviedol celok, ktorý hráva v oblastnej súťaži Topoľčian.
Onedlho mal prestúpiť do tímu FK Koniarovce. „Naša prvá zimná posila, ktorá k nám nedorazí,“ opísal klub na sociálnej sieti a takisto vyjadril úprimnú sústrasť.
Futbalistu pripravila o život tragický dopravná nehoda v nočných hodinách. Podľa informácií z doposiaľ nejasných príčin vrazil do železničného mosta, pričom utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Polícia momentálne vyšetruje, čo sa presne stalo. Náraz bol údajne taký silný, že mladík nemal šancu prežiť.
Jeho matka na sociálnej sieti pridala príspevok so spoločnými fotografiami a slovami: „Odišiel kus môjho srdca. Prečo? Môj milovaný syn, moje srdce. Odpočívaj v pokoji, tam, kde už nič nebolí, moja láska.“
V komentároch ľudia želali úprimnú sústrasť a spomínali na zážitky, ktoré mali spolu s Držíkom. Vyzdvihovali najmä jeho povahu.