Mladý slovenský futbalista mal onedlho prestúpiť inam. Športovec však nečakane zomrel

Futbalový klub OFK Krtovce na sociálnej sieti oznámil smutnú správu o úmrtí svojho len 20-ročného hráča Nikolasa Drzika.
Futbalový klub OFK Krtovce na sociálnej sieti oznámil smutnú správu o úmrtí svojho len 20-ročného hráča Nikolasa Drzika.

„Včera (v nedeľu 23. novembra, pozn.) večer zomrel syn, kamarát a najmä náš hráč Nikolas Drzik. Budeme spomínať na neho ako na skvelého futbalistu, zabávača kabíny, ale aj úžasného človeka. Želáme úprimnú sústrasť celej jeho rodine,“ uviedol celok, ktorý hráva v oblastnej súťaži Topoľčian.

Onedlho mal prestúpiť do tímu FK Koniarovce. „Naša prvá zimná posila, ktorá ku nám nedorazí,“ opísal klub na sociálnej sieti a takisto vyjadril úprimnú sústrasť.

