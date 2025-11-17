Odišla z nemocnice bez toho, aby ju prepustili. O niekoľko hodín ju našli doma mŕtvu

Nedávno Brazíliu, ale aj celý svet, šokovala správa o smrti Diany Areasovej. Našli ju mŕtvu 13. novembra v priestoroch budovy, kde bývala. Mala 39 rokov.
Jej telo bolo vážne porezané a okamžite ju previezli do nemocnice. Podľa dostupných informácií žena ignorovala odporúčania lekárov a bez povolenia ju opustila.
Na sociálnych sieťach tvorila obsah, ktorý sa špecializoval na výživu a fitnes, píše web marca.com. Zdieľala videá zo svojho každodenného života a odporúčania týkajúce sa jedla a tréningov, mala viac ako 200-tisíc sledovateľov.
Areasová opustila priestory bez toho, aby bola prepustená. Potom sa vrátila domov a o niekoľko hodín skonala.
Miestna polícia začala vyšetrovanie s cieľom zistiť, ako obeť zomrela, a čo spôsobilo rezné rany na jej tele.