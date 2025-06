Znižovanie uhlíkovej stopy? Opak je pravda. Megalomanstvo FIFA má negatívny vplyv na životné prostredie.

Bude to jedna z najviac megalomanských akcií v histórii športu. Najväčšie a najvzdialenejšie majstrovstvá sveta vo futbale (11. 6. – 19. 7. 2026) sa začnú o 12 mesiacov a tri dni s rekordným počtom 48 tímov rozmiestnenými po celej Kanade, Spojených štátoch amerických a Mexiku.

Skeptici sa pýtajú, či tento šialený rast výdavkov stojí aj za zvýšené environmentálne náklady.

Viac krajín aj hostiteľov

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) rovnako ako Medzinárodný olympijský výbor (MOV) sa v spoločnej rezolúcii zaviazali na zavádzaní procesov postupného znižovania uhlíkovej stopy.

Rozšírenie z 32 účastníckych krajín na 48 a následný posun k viacerým hostiteľom v budúcom roku aj v roku 2030 však vedie kritikov k spochybňovaniu tohto tvrdenia.

Opak znižovania

„Na rozdiel od olympijských hier, kde sa uhlíková stopa v posledných niekoľkých edíciách naozaj znižovala, je to v prípade majstrovstiev sveta mužov úplne naopak,“ povedal agentúre AFP David Gogishvili, geograf na Univerzite v Lausanne a špecialista na megašportové podujatia.

Obrovské štadióny aj vzdialenosti

Hoci boli majstrovstvá sveta 2022 v Katare určite kompaktné, vyvolali kritiku za svoje nadrozmerné, výrazne klimatizované štadióny postavené závratnou rýchlosťou v malej krajine s extrémne horúcim podnebím.

V tomto má budúci organizátor miernu výhodu – všetkých 16 hostiteľských štadiónov – s kapacitou od 45 000 miest na štadióne v Toronte až po 94 000 miest na štadióne v Dallase – existovalo už v čase podania kandidatúry.

Náročnosť na všetko

Problémom sú však závratné vzdialenosti. Štadión Foxborough neďaleko Bostonu je vzdialený 3 700 kilometrov od štadióna Azteca v Mexico City. Štadión BC Place vo Vancouveri je vzdialený 4 500 km od štadióna Hard Rock v Miami.

To znásobuje náročnosť na leteckú dopravu pre tímy, funkcionárov, médiá a tiež viac ako päť miliónov fanúšikov, ktorých účasť sa očakáva podľa odhadov FIFA.

Regionálne uzly

Organizátori tvrdia, že 72 zápasov v základnej čast, keď sa bude hrať v 12 skupinách po štyri tímy, bude rozdelených do troch tzv. regionálnych uzlov. Vzdialenosti však budú stále obrovské.

Napríklad B-skupina má plánované zápasy v Toronte, ale aj v Los Angeles, San Franciscu, Seattli a Vancouveri na pobreží Tichého oceána.

Počas 32 zápasov v päťkolovej vyraďovacej fáze budú tímy lietať po celej Severnej Amerike. Prezident FIFA Gianni Infantino na COP 26 v Glasgowe naznačil, že chce bojovať proti globálnemu otepľovaniu. Už v roku 2018 sa FIFA zaviazala k „meraniu, znižovaniu a kompenzácii“ emisií spojených s majstrovstvami sveta.

Klimatická neutralita?

FIFA sa pochválila udržaním klimatickej neutrality v súvislosti s MS 2022 v Katare, ale o rok neskôr ju Švajčiarska komisia pre neférovú konkurenciu usvedčila z neúprimnosti zakladajúcej sa na nepravdivých tvrdeniach.

FIFA namiesto dôkazov prestala sľubovať klimatickú neutralitu na MS v roku 2026. Jediný oficiálny odhad uhlíkového vplyvu – rekordných 3,7 milióna ton CO2 – bol zverejnený ešte predtým, ako sa počet zápasov na MS zvýšil z 80 na 104.

„Neukojiteľná túžba FIFA po raste znamená viac športovcov, viac fanúšikov, viac hotelovej infraštruktúry, viac letov. Je to taký nekonečný cyklus. A zodpovední sa tvária, že všetko je v najlepšom poriadku,“ vyhlásil expert Gogishvili.

Obrovské emisie

Spoločná britská správa o futbale a životnom prostredí, ktorú vo februári zverejnili New Weather Institute a Scientists for Global Responsibility pod názvom „Špinavé riešenie“, uviedla, že finálový zápas na majstrovstvách sveta mužov generuje emisie 26-krát až 42-krát vyššie ako zápas niektorej z elitných domácich futbalových súťaží.

Ako ekvivalent takého extrémneho vplyvu na životné prostredie možno použiť počet emisí, ktoré vyprodukuje 31 500 až 51 500 priemerných britských áut za celý rok“.

Nebezpečný svet

A na záver ešte jedno zovšeobecňujúce, ale zrejme pravdivé tvrdenie z odbornej správy.

„S každým ďalším zápasom pridaným do futbalového kalendára FIFA alebo národných futbalových asociácií sa svet stáva menej bezpečným miestom,“ uvádza sa v správe New Weather Institute a Scientists for Global Responsibility.