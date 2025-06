Nováčik Premier League získal z AS Rím francúzskeho stredopoliara za rekordnú sumu. Trénera dobre pozná

Staronový účastník anglickej futbalovej Premier League získal na prestup do svojho kádra francúzskeho stredopoliara Enza Le Féeho z talianskeho AS Rím.

Tím AFC Sunderland za neho zaplatil rekordných 19,3 milióna libier, čo je v prepočte takmer 23 miliónov eur.

Dvadsaťpäťročný Le Fée hrával na Štadióne svetla od januára, keď v družstve hosťoval a výraznou mierou sa podieľal na návrate Sunderlandu do Premier League.

Hráči AFC v dlhodobej časti The Championship obsadili 4. priečku, v postup si vybojovali cez play-off.

Le Fée podpísal so Sunderlandom zmluvu na štyri roky, pričom klauzula o trvalom prestupe sa aktivovala po postupe do najvyššej súťaže.

„Pred finále play-off som povedal, že moje srdce je v Sunderlande – chcel som zostať a preto to bol najdôležitejší zápas môjho života. Spoločne sme to dokázali. Od príchodu som si užíval futbal, spoluhráčov aj fanúšikov. Zažili sme neuveriteľnú cestu a teraz nás čaká ďalší krok,“ uviedol Le Fée pre oficiálny klubový web.

Francúz predtým spolupracoval so súčasným trénerom Sunderlandu Regisom Le Brisom v Loriente, neskôr pôsobil aj v Rennes a pred menej ako rokom prestúpil za značnú sumu do AS Rím.

V Taliansku však odohral len 10 zápasov, než ho Rimania poslali na hosťovanie do Anglicka.