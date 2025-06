Brazílsky futbalista Antony šokoval. Predviedol nevšednú rozlúčku s polročným hosťovaním v Betise

Brazílsky futbalový krídelník Antony, ktorý patrí Manchestru United, zanechal silný odkaz fanúšikom Betisu Sevilla po skončení svojho hosťovania v španielskom klube. Po nevydarenom úvode sezóny v anglickej Premier League, kde za „červených diablov“ odohral len osem ligových duelov, našiel v andalúzskej metropole stratenú formu i sebadôveru. „Dnes je deň, keď chcem poďakovať za jednu z najkrajších kapitol môjho života- Keď píšem túto stránku svojho príbehu, musím povedať, prečo ste boli, a navždy budete, takí výnimoční. Od detstva nebol futbal len snom, bol to jediný spôsob, ako zmeniť svoj život,“ začal svoje dojímavé video zverejnené na sociálnej sieti Instagram.

Z favely až do sveta

Antony si počas jarnej časti pripísal na konto za Betis deväť gólov a päť asistencií, čím výrazne pomohol tímu trénera Manuela Pellegriniho postúpiť až do finále Európskej konferenčnej ligy. Tam však „verdiblancos“ nestačil na londýnsku Chelsea a prehrali 1:4. Napriek prehre si Antony váži každú minútu, ktorú v zelenobielom drese odohral. „Život ma zaviedol ďaleko – z favely až do sveta. Hral som v Holandsku, v Anglicku, stal sa zo mňa muž, otec. No potom sa všetko zrútilo. Prestali padať góly, radosť zmizla, svet stmavol a začal som pochybovať o sebe, o svojom talente, o láske k futbalu.“ uviedol 25-ročný futbalista.

Betis ako dar

„A práve vtedy mi futbal dal posledný dar- Real Betis. Keď som sem prišiel, nevedel som, čo očakávať. Ani v tých najdivokejších snoch som si nepredstavoval, že nájdem to, čo som našiel. Od prvého momentu som cítil, že som doma, akoby som našiel časť seba, ktorú som stratil. S vami som sa opäť usmieval, opäť som sa cítil ako ten malý chlapec, ktorý miloval futbal z celého srdca. Vďaka vám sa futbal opäť stal láskou. Ďakujem ti, Real Betis,“ napísal Antony.

Špekuluje sa nad obnovením spojenia s Ten Hagom

Aj keď sa v posledných týždňoch objavili náznaky, že by Betis mohol mať záujem o trvalý prestup, Antony zatiaľ nechce hovoriť o budúcnosti. „Neviem, čo prinesie budúcnosť, len Boh to vie. Moja úloha je hrať futbal a robím to naplno. Mám veľký rešpekt k Betisu a všetkým v klube, ale stále mám zmluvu s Manchestrom United. Teraz sa sústredím na reprezentačné povinnosti a potom pôjdem na dovolenku. Uvidíme, čo sa stane ďalej,“ uzavrel.

Podľa nemeckého denníka Kickermá o služby Antonyho záujem nemecký Bayer Leverkusen, ktorý po novom vedie jeho bývalý tréner Erik ten Hag. Ten údajne sleduje aj situáciu okolo Alejandra Garnacha, ktorý by mohol Old Trafford opustiť po konflikte s trénerom Amorimom.