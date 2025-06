Konkurencia na prestupovom trhu je extrémne veľká. Dnes potrebujete byť rýchly a ísť aj do rizika, tvrdí Boris Kitka, asistent trénera Slovan Bratislava (rozhovor V športovom SITE)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava v sezóne 2024/2025 získali siedmy ligový titul v rade a postúpili do ligovej fázy Ligy majstrov. Výsledok, ktorý by takto pred rokom brali všetkými desiatimi. Každý úspech však so sebou nesie i určitú ťarchu. Tá je aktuálne v hlavnom meste spojená s vysoko nastavenou latkou, ktorú bude v nasledujúcom ročníku extrémne náročné nepodliezť. Dianie v klube v uplynulých týždňoch naznačuje, že neľahká situácia vládne pri tvorení nového kádra. Práve od jeho skladby je potom možné odčítať i to, na čo budú mať belasí, zvlášť pri konfrontácii s európskymi súpermi. Aj o tom sme sa rozprávali v novom vydaní relácie V športovom SITE s asistentom trénera Borisom Kitkom.

Nosné piliere môžu chýbať

„Viacerí hráči, vďaka ktorým sme sa vôbec dostali až sem, už možno v ďalšej sezóne nebudú súčasťou tímu. Nosné piliere môžu chýbať. Ide o Jura Kucku, ktorý skončil a bol veľmi výraznou osobnosťou. Sezónu predtým skončil Jaba Kankava, ktorý s ním tvoril výbornú dvojicu na tejto pozícii. Vďaka týmto dvom hráčom sme sa dokázali posunúť ďalej. Vieme, že Guram Kashia je stále v rokovaní, či bude pokračovať. A tiež vieme, že Vlado Weiss bol po troch sezónach fyzicky aj mentálne vyčerpaný,“ uviedol dlhoročný parťák trénera Vladimíra Weissa staršieho.

Zmeny určite prídu

Slovan sa po sezóne rozlúčil s trojicou Metsoko (smer Spartak Trnava, pozn.), Voet a Pauschek. Belasí dres si naopak po novom bude obliekať Kelvin Ofori, ktorý bol v predchádzajúcich edíciách jedným z hlavných ťahúňov rivala z Trnavy. „Je na mieste byť k sebe úprimný. Teraz nás čaká náročná obmena mužstva. Preto bude dôležité, ako súčasný káder ostane pohromade. Zmeny určite prídu, najmä medzi lídrami a kľúčovými hráčmi,“ avizuje turbulentné leto plné snahy o podpisy nových hráčov Kitka.

Čísla na gruzínskych agentov majú

Aj vďaka „gruzínskej minulosti“ Kitku a Weissa pomerne dobre funguje angažovanie hráčov z Kaukazu. Okrem spomínaných Kashiu a Kankavu zanechal na Tehelnom poli hlbokú brázdu aj Giorgi Chakvetadze. Keďže gruzínska reprezentácie do 21 rokov je súčasťou ME tejto vekovej kategórie na Slovensku, je na mieste otázka , či manažment Slovana pracuje na príchode niektorých mladých Gruzíncov. „Ísť na ME a snažiť sa získavať hráčov tam, je už neskoro. Samozrejme, že komunikácia s viacerými hráčmi prebehla, čísla na ich agentov máme. Zároveň však platí, že musíme byť realistickí a ešte lepší z hľadiska skautovania, pretože pri získavaní mladých hráčov musíte ísť v dnešnej dobe veľakrát do rizika. Už viackrát sme v minulosti zistili, že pri angažovaní posíl rozhodujú minúty. Ak dnes niektorí z klubov zaváha, vládne taká konkurencia, že vás bohatšie tímy jednoducho prebijú vyššou ponukou,“ vysvetlil Kitka, neodmysliteľná súčasť realizačného tímu slovenského majstra.

Asistent trénera ŠK Slovan Bratislava Boris Kitka počas úvodného zrazu hráčov A-tímu futbalového ŠK Slovan Bratislava, na ktorom absolvovali vytrvalostné testy v rámci zimnej prípravy. Bratislava, 4. január 2023. Foto: SITA/ŠK Slovan Bratislava

„Bavíme sa o viacerých gruzínskych menách, ale ide o to, ktoré z nich sú pre nás vôbec reálne z hľadiska možného zisku. Gruzínski hráči si urobili v ostatných rokoch veľmi dobré renomé nie len na Slovensku, ale aj v iných ligách. Ich cena tak logicky išla hore. Už pred časom sme napríklad sledovali Anzora Mekvabišviliho, ktorý bol ako hráč Dinama Tbilisi dostupný za pár stoviek tisíc eur, no jeho príchod sa nezrealizoval. Teraz hrá za rumunskú Craiovu, je reprezentant a je to miliónový, pre nás nedostupný hráč,“ doplnil asistent kouča v Slovane.

Rýchlosť a zdravá miera rizika sú žiadané

Podľa dostupných infomácii si Slovan zarobil v uplynulej sezóne viac než 20 miliónov eur. Ďalší príjem je pochopiteľne naviazaný na sponzorov či tržby z domácich duelov. Ak k tomu pripočítame ďalšie desiatky miliónov, ktoré „slovanisti“ zarobili v minulosti v Európskej lige či Konferenčnej lige, netreba sa čudovať, že fanúšikovia žiadajú príchod ďalších posíl. Nadobudli totiž pocit, že Slovan si to môže finančne dovoliť.

Hráči ŠK Slovan Bratislava oslavujú titul s fanúčikmi po ukončení futbalového zápasu 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy o titul 2024/25 medzi ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina. Bratislava, 3. máj 2025. Foto: SITA/Milan Illík.

„Samozrejme, že by sme boli radi, ak by sa časť zarobených peňazí investovala do kádra. Je to však o celkovom nastavení financovania klubu. Tam má rozhodujúce generálny riaditeľ. Treba si uvedomiť, že inflácia, ktorá všade okolo nás rezonuje sa dotkla aj futbalu. Hráči, ktorí kedysi stáli 300-tisíc, majú dnes dvojnásobnú hodnotu. Dnes je takmer nemožné nájsť hráča zadarmo, zvlášť na ten level, na ktorom sa pohybujeme,“ uviedol Kitka a doplnil: Preto tvrdím, že musíme byť lepší v systéme a ísť viac do rizika. Na mysli mám riziko spojené s časovým faktorom a to pri hráčoch, ktorí sú dlhodobo sledovaní a spĺňajú požadované parametre. Musíme si tiež uvedomiť, že nikdy si nebudeme u daného hráča na 100 % istí, pretože takých hráčov si berú svetové veľkokluby. Stačí sa pozrieť na gruzínsku a arménsku ligu. Už teraz sú tieto súťaže skautované klubmi ako Newcastle a podobne. Pozrime sa na Dinamo Záhreb, tam stoja 16-roční chlapci už 2 milióny eur. Tam sa s vami ani nebudú baviť v iných intenciách.“

Čas hrá proti nim

Cieľom najúspešnejšieho slovenského klubu bude aj v nasledujúcej sezóne zisk domáceho titulu a prienik do niektorej z európskych súťaží. Dobrou správou je, že „belasí“ začnú svoju európsku cestu až v druhej polovici júla, keďže lepší koeficient ich vysunul až do 2. predkola Ligy majstrov. Aj napriek tomu Kitka tvrdí, že Slovan nemá pri skladaní kádra príliš veľa času. „Myslím si, že aktuálne v našom klube prebiehajú debaty o tom, koľko zo získaných financií sa preinvestuje a koľko pôjde na vytvorenie nejakého finančného vankúša. Isté však je, že čím je začiatok súťaží bližšie, tým sú drahší aj potenciálni hráči,“ uzavrel.

V relácii sa ďalej dozviete: