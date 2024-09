Zmena vo vedení operátora UPC

Generálnym riaditeľom UPC sa 1. októbra stane Mihnea Radulescu, doterajší riaditeľ Martin Miller po takmer 28 rokoch pôsobenia v spoločnosti odchádza do dôchodku.

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, ktorá patrí medzi vedúcich internetových a TV operátorov, bude mať od 1. októbra nové vedenie. Generálnym riaditeľom spoločnosti sa 1. októbra stane Mihnea Radulescu . Po takmer 28 rokoch v rodine Liberty Global, materskej spoločnosti UPC, koncom tohto mesiaca odchádza do dôchodku doterajší generálny riaditeľ Martin Miller .

Martin zohral kľúčovú úlohu pri formovaní prevádzok Liberty Global na Slovensku a v Českej republike. Jeho líderstvo a odhodlanie prispeli k rozšíreniu poskytovaných služieb do viac ako dvoch miliónov domácností, k zlepšeniu spolupráce medzi medzinárodnými tímami a k transformácii prevádzok na vedúcich poskytovateľov digitálnych služieb.

Mihnea Radulescu, ktorý bude viesť spoločnosť UPC na Slovensku od 1. októbra, zároveň preberie novú rolu Viceprezidenta pre rozvoj infraštruktúry Liberty Global v regióne Strednej Európy. Súčasťou jeho misie je tiež podpora zvýšenia aktivít v digitálnej infraštruktúre a ďalší rozvoj rastúcich obchodných príležitostí v Strednej Európe. Mihnea prichádza z Vodafone Rumunsko, kde bol uplynulých päť rokov Chief Business Officer. Predtým pôsobil ako generálny riaditeľ UPC Rumunsko a Viceprezident Business to Business pre Strednú a Východnú Európu v Liberty Global.

O spoločnosti UPC: Spoločnosť UPC je jedným z najväčších poskytovateľov televíznych, internetových a telefónnych služieb v Slovenskej republike. Ponúka širokopásmové internetové pripojenie s rýchlosťou až do 1 Gigabit za sekundu, televízne služby s ponukou viac než 200 staníc všetkých žánrov, z toho viac než 120 staníc v HD kvalite a so 7-dňovým TV archívom, a tiež telefónne služby s cenovo výhodnými volaniami do všetkých sietí v Európe a vo svete. Prevádzkuje širokopásmovú sieť, ktorá je dostupná pre viac než 640 000 domácností vo viac ako 80 lokalitách po celom Slovensku.

O Liberty Global: Spoločnosť Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB a LBTYK) je svetovým lídrom v oblasti konvergovaného širokopásmového pripojenia, video a mobilných komunikačných služieb. Poskytuje produkty novej generácie prostredníctvom pokročilých optických a 5G sietí, a v súčasnosti poskytuje viac ako 85 miliónov spojení v celej Európe. Jej prevádzky pôsobia pod niektorými z najznámejších spotrebiteľských značiek, vrátane Sunrise vo Švajčiarsku, Telenet v Belgicku, Virgin Media v Írsku, UPC na Slovensku, Virgin Media-O2 v Spojenom kráľovstve a VodafoneZiggo v Holandsku.

Informačný servis