Zmena v BC Slovan Bratislava. Legendárny Rančík sa stal generálnym manažérom

Slovenský basketbalový klub BC Slovan Bratislava vstupuje do novej etapy. Vedenie klubu totiž ukončilo spoluprácu s generálnym manažérom Michalom Ondrušom a na uvedený post nastupuje slovenská basketbalová legenda Radoslav Rančík.
Bratislavské kluby v hokeji, basketbale a volejbale pod spoločnou hlavičkou - Slovan Bratislava. Najväčšia zmena čaká basketbalistov Interu
„Na základe vzájomnej dohody sme dospeli k záveru, že klub potrebuje zmenu, ktorá nám umožní lepšie reagovať na aktuálne výzvy a pripraviť klub na ďalšie obdobie,“ povedal výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán a dodal, že Rančík má vďaka svojej dlhej medzinárodnej kariére prirodzený rešpekt a široké vzťahy v basketbalovej komunite. „Veríme v jeho schopnosť viesť klub otvorene a profesionálne,“ dodal Pelikán.
Zmena na poste generálneho manažéra podľa klubu nesúvisí s aktuálnymi výsledkami, ale s novým smerovaním BC Slovan Bratislava. Tím a tréneri extraligového mužstva majú plnú podporu majiteľa a príprava na najbližšie zápasy pokračuje bez zmien.
Slovenskí basketbalisti vstupujú do boja o ME 2029. Chýba Brodziansky aj mladíci z USA - FOTO
Nový generálny manažér vyhlásil, že nechce byť najviditeľnejšou osobou v klube, ale chce nadviazať na dobré veci z minulosti a rozvíjať víziu klubu do budúcnosti. „Začnem počúvaním – trénera, hráčov, kolegov. Správne rozhodnutia sa nerobia pod tlakom,“ uviedol.
Svoju skúsenosť z práce s tímami a lídrami v športovom prostredí chce preniesť do vedenia klubu. Celý proces považuje za veľkú česť a zodpovednosť, nesľubuje však rýchle riešenia, ale poctivú prácu, jasné hodnoty a tím, ktorý bude klub reprezentovať s hrdosťou a úctou.
Basketbalová legenda Rado Rančík: Španieli nie sú naprogramovaní roboti a v basketbale je všetko reálne (rozhovor V športovom SITE)
Majiteľ klubu kladie dôraz na stabilitu tímu, profesionálne prostredie, kontinuitu a víziu silnej značky. Cieľom je vytvoriť prostredie, ktoré priláka starých aj nových fanúšikov. Klub zároveň poďakoval Michalovi Ondrušovi za jeho dlhoročnú prácu a praje mu veľa úspechov v ďalšej kariére.