Slovenskí basketbalisti vstupujú do boja o ME 2029. Chýba Brodziansky aj mladíci z USA - FOTO

Zverenci trénera Olivera Vidina o postup ďalej zabojujú v konkurencii Albánska a Kosova.
Oliver Vidin
Tréner slovenskej mužskej basketbalovej reprezentácie Oliver Vidin. Foto: archívne, SITA/Braňo Bibel.
Slovenskí basketbaloví reprezentanti už vo štvrtok vstúpia do predkvalifikácie v boji o miestenku na majstrovstvá Európy v roku 2029. Tím pod taktovkou hlavného kouča Olivera Vidina nastúpi v Prievidzi proti výberu Albánska.

V nominácii na duel je 15 hráčov, chýbajú v nej mladíci pôsobiaci na univerzitách v USA a k dispozícii nebude ani najlepší slovenský basketbalista ostatných rokov Vladimír Brodziansky, hrá v súčasnosti hrá za čínsky klub Fu-ťien Sturgeons.

“Do širšej nominácie sme zaradili všetkých, ktorí si to zaslúžia, ale nie vždy sa podarí, aby niektorí prišli. Kvôli univerzitným povinnostiam chýbajú hráči z USA, ako bratia Timotej a Matúš Malovcovci, Sebastián Rančík či Matúš Hronský. Nepríde ani Vlado Brodziansky. Komunikoval som s ním, je v Číne. Má nový klub, ktorý ho teraz veľmi potrebuje,“ vysvetlil tréner Vidin podľa oficiálneho webu Slovenskej basketbalovej asociácie.

V auguste Slováci neuspeli v predkvalifikácii MS 2027 a žreb im v boji o ME 2029 prisúdil okrem výberu Albánska aj tím Kosova. Slovenskí reprezentanti sú na tom rebríčkovo najlepšie spomedzi tejto trojice.

Vladimír Brodziansky
Sprava: Yankuba Fatty zo Španielska a Vladimír Brodziansky zo Slovenska počas basketbalového zápasu kvalifikácie o postup na ME 2025 mužov C-skupiny medzi Slovensko – Španielsko v Tipos Aréne – Zimný štadión Ondreja Nepelu. Bratislava, 22. november 2024. Foto: SITA/Milan Illík.

“Tešíme sa, že budeme znovu pracovať a máme v novembri stretnutie s Albánskom. Samozrejme, očakávania nemôžu byť iné ako vyhrať zápas,“ vyhlásil Vidin.

Do slovenskej reprezentácie sa po prestávke vracajú známe hráčske tváre. Chýbať nebudú Marek Doležaj z islandského klubu Ármann Reykjavík ani Mário Ihring zo slovinského KK Krka.

“Som rád, že s nimi môžem počítať. V novembri nepríde Tomáš Pavelka ani David Abrhám. Pôvodne sme ich nominovali, ale pre zranenie budú chýbať. Všetci hráči, ktorí sú v užšej nominácii, sú teraz k dispozícii a verím, že sa dobre pripravíme na domáci zápas s Albánskom,“ uviedol Vidin, na klubovej úrovni kouč maďarského Feherváru.

Po spomenutom súboji doma proti Albánsku sa slovenskí basketbalisti predstavia na prelome februára a marca 2026 v Kosove aj Albánsku. V júli ich potom čaká domáce stretnutie proti Kosovu. Ďalej postúpia iba víťazi troch skupín a najúspešnejší tím na druhých miestach.

