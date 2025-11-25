Slovenskí basketbalisti vstupujú do boja o ME 2029. Chýba Brodziansky aj mladíci z USA - FOTO

Slovenskí basketbaloví reprezentanti už vo štvrtok vstúpia do predkvalifikácie v boji o miestenku na majstrovstvá Európy v roku 2029. Tím pod taktovkou hlavného kouča Olivera Vidina nastúpi v Prievidzi proti výberu Albánska.
Slováci spoznali mená prvých súperov v boji o ME 2029. Ich cieľom je postup z predkvalifikácie
V nominácii na duel je 15 hráčov, chýbajú v nej mladíci pôsobiaci na univerzitách v USA a k dispozícii nebude ani najlepší slovenský basketbalista ostatných rokov Vladimír Brodziansky, hrá v súčasnosti hrá za čínsky klub Fu-ťien Sturgeons.
“Do širšej nominácie sme zaradili všetkých, ktorí si to zaslúžia, ale nie vždy sa podarí, aby niektorí prišli. Kvôli univerzitným povinnostiam chýbajú hráči z USA, ako bratia Timotej a Matúš Malovcovci, Sebastián Rančík či Matúš Hronský. Nepríde ani Vlado Brodziansky. Komunikoval som s ním, je v Číne. Má nový klub, ktorý ho teraz veľmi potrebuje,“ vysvetlil tréner Vidin podľa oficiálneho webu Slovenskej basketbalovej asociácie.
Basketbalista Brodziansky už má klub. Zostáva v krajine, v ktorej absolvoval letnú ligu
V auguste Slováci neuspeli v predkvalifikácii MS 2027 a žreb im v boji o ME 2029 prisúdil okrem výberu Albánska aj tím Kosova. Slovenskí reprezentanti sú na tom rebríčkovo najlepšie spomedzi tejto trojice.
“Tešíme sa, že budeme znovu pracovať a máme v novembri stretnutie s Albánskom. Samozrejme, očakávania nemôžu byť iné ako vyhrať zápas,“ vyhlásil Vidin.
Prehrali a predčasne končia. Slovenskí basketbalisti nespreskočili ukrajinskú prekážku
Do slovenskej reprezentácie sa po prestávke vracajú známe hráčske tváre. Chýbať nebudú Marek Doležaj z islandského klubu Ármann Reykjavík ani Mário Ihring zo slovinského KK Krka.
“Som rád, že s nimi môžem počítať. V novembri nepríde Tomáš Pavelka ani David Abrhám. Pôvodne sme ich nominovali, ale pre zranenie budú chýbať. Všetci hráči, ktorí sú v užšej nominácii, sú teraz k dispozícii a verím, že sa dobre pripravíme na domáci zápas s Albánskom,“ uviedol Vidin, na klubovej úrovni kouč maďarského Feherváru.
Slovenskí basketbalisti sa rozlúčia s kvalifikáciou o postup na ME. Chýbajú tri opory, vracia sa Bojanovský - FOTO, VIDEO
Po spomenutom súboji doma proti Albánsku sa slovenskí basketbalisti predstavia na prelome februára a marca 2026 v Kosove aj Albánsku. V júli ich potom čaká domáce stretnutie proti Kosovu. Ďalej postúpia iba víťazi troch skupín a najúspešnejší tím na druhých miestach.