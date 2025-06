Bratislavské kluby v hokeji, basketbale a volejbale pod spoločnou hlavičkou - Slovan Bratislava. Najväčšia zmena čaká basketbalistov Interu

Štyri kluby z portfólia spoločnosti JTRE sports & entertainment bude odteraz vystupovať pod jednotnou identitou – Slovan Bratislava.

Ide o hokejový klub z extraligy mužov, volejbalové tímy mužov aj žien VKP FTVŠ UK Bratislava či basketbalové družstva BK Inter Bratislava (muži) a BK Slovan Bratislava (ženy). Samozrejmosťou sú aj mládežnícke družstvá v štruktúrach uvedených klubov.

Tímy budú používať spoločné logo a klubové farby: tmavomodrú, belasú, bielu a doplnkovú farbu červenú. Logo tvorí výrazne trendová športová typografia. Základný koncept novej vizuálnej identity bude detailne rozpracovaný v podmienkach jednotlivých klubov do začiatku novej sezóny.

Nová éra športu v hlavnom meste // Kluby patriace do rodiny JTRE sports & entertainment – vrátane #hcslovan – dostanú od novej sezóny spoločnú identitu. Dnes vám predstavujeme základný koncept. #vernislovanu #smebelasi #jtre pic.twitter.com/NGfewnfr8I — HC SLOVAN Bratislava (@hcslovanba) June 11, 2025

„Názov Slovan Bratislava je viac ako trištvrte storočia synonymom pre najúspešnejší klub na Slovensku a jeden z najtradičnejších v Európe vo viacerých športoch, spájajúci najväčšiu základňu fanúšikov nielen v našom meste, ale aj po celej krajine. JTRE uskutočňuje všetky akvizície a projekty so záujmom o dlhodobé pôsobenie. Našim cieľom je vytvoriť silný mestský klub, ktorý pod značkou SLOVAN Bratislava zastreší najpopulárnejšie športy. Veríme, že tento krok pomôže k vytvoreniu jednej veľkej bratislavskej športovej komunity a pomôže pritiahnuť pozornosť verejnosti k športu,“ vysvetlil výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán prostredníctvom tlačovej správy.

„Bolo nám jasné, že vstupom do skupiny JTRE sports & entertainment nastáva aj pre hokejový Slovan Bratislava nová éra. V najbližšom čase dostane aj svoje vizuálne vyjadrenie, prostredníctvom ktorého sa do hokejového Slovana vracia ikonická belasá farba. Veríme, že písmená SB sa opäť stanú synonymom športového úspechu, atraktívnych diváckych zážitkov a prostredia, ktoré bude udávať športové marketingové trendy,“ uviedol výkonný riaditeľ HC Slovan Bratislava Peter Kúdelka.

Azda najvýraznejšia zmena čaká na basketbalistov doterajšieho Interu. Doteraz totiž vystupoval v žlto-čiernej farebnej kombinácii.

„Basketbalový klub Inter Bratislava má za sebou viac než šesť dekád úspešného fungovania a som veľmi rád, že sme sa v ostatnej sezóne dokázali vrátiť do absolútnej slovenskej špičky a výbornými výsledkami aj do pohárovej Európy. Nielen basketbalový Inter ale aj ďalšie bratislavské kluby našli silného a stabilného partnera, ktorý dokázal spojiť najpopulárnejšie športy v meste. Všetci spolu chceme využiť túto príležitosť na to, aby sme dokázali dlhodobo bojovať o tituly v domácich súťažiach, aby sme úspešne reprezentovali na medzinárodnej scéne a predovšetkým aby sme pravidelne prinášali bratislavským fanúšikom skvelé športové predstavenia. Úspešná značka Inter dnes odovzdáva basketbalové žezlo najsilnejšiemu športovému brandu na Slovensku,“ poznamenal generálny manažér klubu Michal Ondruš.

Za basketbalistky Slovana sa pridala prezidentka klubu Beata Kozmonová.

„Slovan Bratislava bol v minulosti veľkou rodinou združujúcou mnohé športy a sme radi, že sa opäť stávame súčasťou takejto komunity. O to viac, že náš tím je založený na odchovankyniach Slovana, ktoré vďaka vstupu silného partnera dostali možnosť hrať extraligu, získavať skúsenosti a napredovať,“ povedala.

Spomenuté volejbalové kluby mužov a žien v sezóne 2024/2025 získali majstrovské tituly.

„V uplynulej sezóne sme potvrdili pozíciu najúspešnejšieho volejbalového klubu na Slovensku a vďaka tomu, že aj ženské družstvo získalo titul majstra Slovenska, naplnili sme ciele, ktoré sme si dali pred piatimi rokmi pri návrate do Bratislavy. Stále sa však máme kam posúvať a radi by sme pritiahli na naše zápasy väčší počet fanúšikov a zaplnili halu podobne, ako sa nám to podarilo vo finálových sériách. Veríme, že pod najsilnejšou športovou značkou na Slovensku sa nám to podarí,“ myslí si prezident volejbalového klubu Peter Novák.