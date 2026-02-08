Zlato, rekord a k tomu na narodeniny. Francesca Lollobrigida na olympiáde rozburácala domáce Taliansko – FOTO

Striebro si napokon vybojovala Ragne Wiklundová z Nórska (3:56,54) a bronz získala Valérie Maltaisová z Kanady (3:56,93).
Milan Cortina Olympics Speedskating
Taliansko sa dočkalo prvého zlatého momentu na domácich zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Postarala sa oň rýchlokorčuliarka Francesca Lollobrigida. Foto: SITA/AP
Taliansko Šport Šport z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Taliansko sa dočkalo prvého zlatého momentu na domácich zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Postarala sa oň rýchlokorčuliarka Francesca Lollobrigida, ktorá v pretekoch na 3000 metrov triumfovala suverénnym spôsobom a časom 3:54,28 min vytvorila nový olympijský rekord.

Zlatú medailu v ženskom skiatlone na 20 kilometrov získala švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová.

Striebro si napokon vybojovala Ragne Wiklundová z Nórska (3:56,54) a bronz získala Valérie Maltaisová z Kanady (3:56,93). Pre Taliansko ide nielen o prvé zlato na ZOH 2026, ale aj o historicky prvý najcennejší kov v ženskom rýchlokorčuľovaní.

Emócie po dojazde boli obrovské. Lollobrigida len ťažko verila tomu, čo dokázala – v cieli ju objímali tréneri a následne sa neubránila slzám. Vzápätí šprintovala za svojím synom, ktorého si pevne privinula do náručia. Jej triumf bol o to výnimočnejší, že nový olympijský rekord vytvorila v deň svojich 35. narodenín.

Pre Talianku je to prvé olympijské zlato a celkovo tretia medaila pod piatimi kruhmi po striebre a bronze z Pekingu 2022. Jej víťazstvo má tiež silný príbeh návratu, keďže začiatkom roka zvažovala koniec kariéry po vážnej vírusovej infekcii. „Je to neuveriteľné,“ znelo z talianskeho tábora po výkone, ktorý nadchol domáce publikum a zapísal sa do olympijskej histórie.

