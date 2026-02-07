Súťaž sánkarov na ZOH 2026 vedie Nemec Langenhan, slovenský rekordér Ninis je dvadsiaty. Cítil stres

Nemec Max Langenhan je po prvých dvoch jazdách lídrom súťaže sánkarov na ZOH 2026 v Taliansku. Dvadsaťšesťročný dvojnásobný svetový šampión zo súťaže jednotlivcov v prvom kole v Cortine d’Ampezzo dosiahol traťový rekord a v druhom ho ešte vylepšil.
Šiestykrát na olympiáde a stále „na kolene“. Jozef Ninis ide do Milána ako 44-ročný rekordér
Druhý v priebežnom hodnotení je s mankom 162 tisícin sekundy Rakúšan Jonas Müller, tretia priečka patrí domácemu obhajcovi bronzu z Pekingu 2022 Dominikovi Fischnalerovi so stratou 0,298 sekundy. Súčasťou tejto súťaže je Slovák Jozef Ninis, ktorému po prvom súťažnom dni patrí 20. priečka so stratou 2,257 sekundy na lídra.
Pokračovanie súťaže je na programe v nedeľu 8. februára 2022 od 17.00 h. Tretie kolo absolvujú ešte všetci pretekári, štvrtú jazdu potom už len dvadsiatka najlepších.
Zimná olympiáda 2026 (sobota 7. február): Program a výsledky Slovákov - Jozef Ninis, Kira Mária Kapustíková - FOTO
Po prvom kole bol skúsený slovenský reprezentant Jozef Ninis devätnásty s mankom 1,062 sekundy na vedúceho Langenhan. Prvú jazdu absolvovalo spolu 25 pretekárov.
Najstaršiemu športovcovi slovenskej výpravy na ZOH 2026 Ninisovi druhá jazda vyšlo o čosi menej, dosiahol v nej 111 tisícin sekundy horší čas a v priebežnej klasifikácii klesol nadol. Pred nedeľou je dvadsiaty o 71 tisícin za devätnástym Austrálčanom Alexandrom Ferlazzom a o 734 tisícin sekundy pred Čechom Ondřejom Hymanom, ktorému patrí 21. priečka.
„Polovica boja za mnou. Dnes to boli počas celého dňa stresy, trochu som s tým bojoval, nechcel som nikoho sklamať. V prvej jazde som pokazil štart, v druhej som sa konečne položil v pokoji do saní. V spodnej časti som však trochu stratil, lebo som tam cítil jemné pošmyknutie,“ povedal Ninis po dvoch kolách do mikrofónu STVR.
Zimná olympiáda 2026: Program Slovákov po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Ninis si v sobotu pripísal už šiesty olympijský štart a vyrovnal rekordný zápis rýchlostného kanoistu Erika Vlčeka. V nedeľu dá definitívnu bodku za svojho kariérou pod piatimi kruhmi.
Doterajším individuálnym maximom Ninisa pod piatimi kruhmi je 20. miesto zo Soči 2024. V Pekingu 2022 obsadil 21. pozíciu, v Turíne 2006 22. priečku, vo Vancouveri 2010 ho klasifikovali na 24. stupienku a v Pjongčangu 2018 na 25. poste.