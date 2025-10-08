Zistenia mimovládnej organizácie Hoaxy a podvody o ruskej stope potvrdila aj česká kontrarozviedka. Ako organizácia pripomenula, minulý rok tím Hoaxy a podvody odhalil a opísal koordinovanú sieť na Telegrame, ktorá vo viacerých európskych krajinách šíri ruskú propagandu. Zistenia organizácie ukázali, že sieť koordinuje kanál Selský rozum z Českej republiky. Cieľom siete bolo pritom aj Slovensko.
Správa priamo pomenovala kanál
Tím Hoaxy a podvody priblížil, že BIS (Bezpečnostná informačná služba) vo svojej Výročnej správe za rok 2024 uviedla, že „v oblasti šírenia priamo sponzorovaného Ruskom udržiavali svoju aktivitu informačné kanály priamo napojené na ruský štátny aparát„. V správe sa v tejto súvislosti spomína práve aj Selský rozum, ktorý česká kontrarozviedka označila ako ovládaný z Ruska.
O tomto kanáli ďalej píše, že vznikol krátko po začiatku vojny na Ukrajine a jeho aktivity sú naviazané na ruské spravodajské služby. Vo februári minulého roku kanál napríklad šíril otvorenú výzvu na zber informácií o českom výrobcovi raketometov Vampire a jeho zamestnancoch. V správe sa ďalej píše, že ruská strana dlhodobo kritizuje Česko za dodávky zbraní na Ukrajinu, vrátane údajného použitia českých zbraní proti ruským civilistom, a že sa tento naratív snažilo Rusko preniesť do českého mediálneho priestoru, no s malou úspešnosťou.
Rovnaké správy vo viacerých krajinách naraz
„Modus operandi siete je jednoduchý: masovo preberá krátke správy zo zahraničných médií – najčastejšie z ruských, vrátane sankcionovaných – a publikuje ich v lokálnych jazykoch. V praxi to vyzerá tak, že na všetkých kanáloch sa v rovnakom momente objaví identická správa – iba preložená do príslušného jazyka. Minulý rok sme identifikovali deväť kanálov zameraných na rôzne európske krajiny, medzičasom pribudli ďalšie dva,“ doplnila organizácia s tým, že na Slovensku túto propagandu šíril telegramový kanál TVOTV.sk.
Akonáhle o sieti informovali, tak s činnosťou skončili, no vznikol nový kanál Púchoviny. Názov odkazuje na zakladateľa projektu Hoaxy a podvody Davida Púchovského. „Kanál Púchoviny je naďalej mimoriadne aktívny a od svojho vzniku pred rokom zverejnil takmer 38-tisíc správ, ktoré mali približne osem miliónov videní,“ priblížil tím Hoaxy a podvody.