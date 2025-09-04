Demokrati chcú vypínať dezinformačné weby. Galko na rovinu, či majú dôvod na obavu aj známe satirické stránky - VIDEO

Strana Demokrati v rámci svojej kampane „Hlboká orba“ ohlásila aj vypínanie dezinformačných a proruských webov a stránok na sociálnych sieťach. Poslanca parlamentu Ľubomíra Galka sme sa pýtali na ďalšie detaily týchto opatrení, ako aj na to, kto bude posudzovať, čo je dezinformácia?
„Niekto sa hádže o zem, že za Naďa sa vypínali proruské web. Vypínali, a ešte sa len budú vypínať,“ vyhlásil nedávno predseda Demokratov Jaroslav Naď na tlačovej konferencii. „S týmto sa treba vysporiadať, toto nie je o slobode slova, toto je o zodpovednosti,“ podčiarkol ďalej s tým, že v súvislosti s vypínaním dezinformačných webov sú pripravení prijať aj špeciálnu legislatívu.
Člen strany a poslanec parlamentu Ľubomír Galko zašiel ešte ďalej, keď na sociálnej sieti vyhlásil, že vypínanie webov nepostačuje a za šírenie dezinformácií sa má trestať väzením.
„Myslím si, že vypnutie dezinformačných webov je málo, to nepostačuje. Tých, čo šírili alebo budú šíriť dezinformácie a hoaxy (a to napríklad aj po upozornení) treba zavrieť do basy. Hlboká orba je potrebná. Ale popri nej musíme byť ešte aj tvrdí a nekompromisní. Chliev sa nedá vyčistiť vatovými tyčinkami. Chliev musíte vyhádzať vidlami,“ odkázal vo svojom statuse Galko.
Kto je dezinformátor?
Galka sme sa pýtali, na základe čoho sa bude posudzovať, či je niekto dezinformátor? „Na základe objektívnych faktov, pretože keď niekto napíše vyslovený hoax alebo dezinformáciu, následne je upozornený a je mu zdokladované, že šíri nepravdu, a on odmietne túto nepravdu stiahnuť, prípadne sa za ňu ospravedlniť, tak ja si myslím, že trestný zákon, ktorý dnes existuje, je nedostatočný,“ reagoval Galko na otázku agentúry SITA a uviedol aj aktuálny príklad z vlastnej skúsenosti.
„Včera jedna prosmerácka, proruská dezinformačná stránka na sociálnej sieti prebrala môj status, kde som sa kriticky vyjadril k fotografii, na ktorej bol Robert Fico a celá plejáda vrahov a autokratov, a kde som dosť tvrdým a expresívnym slovníkom pomenoval, že mi je z toho až fyzicky nevoľno. Tento dezinformačný profil tú fotografiu vymenil, a dal tam fotografiu na ktorej si pán Šimečka podáva ruku s pánom Zelenským. Toto je niečo nehorázne, čo urobili!“ sťažoval sa Galko.
Dotyčnú stránku následne politik upozornil, že v prípade, ak do hodiny nestiahnu príspevok, dá na nich trestné oznámenie a civilnú žalobu. „Oni to nakoniec urobili, ale podľa mňa je to málo,“ hovorí opozičný poslanec parlamentu.
„Zoberte si, že tá informácia si už teraz bude žiť svojím životom, kopa ľudí to prebrala, a zazdieľali to ako fotografiu, takže to, že oni ten status zmazali, je mne platné ako mŕtvemu kabát, lebo ja tu budem najbližšie týždne a mesiace bojovať s tým, že budem musieť ľudom vysvetľovať, že tá fotografia je proste hoax,“ pohoršoval sa ďalej Galko.
Podľa Galka všetky weby, ktoré komunikujú informácie, o ktorých vysvitne, že sú hoaxy, by mali okamžite zjednať nápravu. „Keď tomu webu niekto predloží argumentáciu a že kde to bolo vyvrátené, a ten web to bude naďalej šíriť, tak áno, autora – lebo nestačí len vypnúť taký web – ale jednoducho toho človeka fyzicky treba hnať pred spravodlivosť,“ vyhlásil Galko.
Čo sa týka trestov za šírenie hoaxov, podľa slov politika by nemali byť výnimkou ani rôzne satirické stránky. Najznámejšia slovenská satirická stránka však podľa Galka nemá dôvod na obavu. „Nie som nejaký obhajca Zomri, ale oni podľa môjho pohľadu tie určité hranice neprekročili. Mne nikdy neurobili, že by mi zmenili fotografiu a dali mi tam iný text,“ hovorí poslanec parlamentu.
Hybridná hrozba
K téme sa pre agentúru SITA bližšie vyjadrila aj odborníčka na obranu a bezpečnosť zo strany Demokrati, Monika Podhorány Masariková. „Nebavíme sa o vypínaní webov za politickú satiru, ale bavíme sa o vážnych bezpečnostných hrozbách pre našu spoločnosť. Dezinformačné weby predstavujú hybridnú hrozbu, spôsob, akým rôzni aktéri vedia narušiť vnútornú stabilitu spoločnosti, môžu ohroziť suverenitu štátu, a v čase bezpečnostných kríz veľmi podkopať schopnosť štátu postarať sa o svoju bezpečnosť,“ upresnila Podhorány Masariková.
„Vypínanie webov nie je novinka, fungovala aj v minulosti za vlády Eduarda Hegera a Igora Matoviča, kedy reálne dochádzalo k situáciám, že spravodajské a bezpečnostné služby dlhodobo monitorovali rôznych dezinformačných aktérov a rôzne skupiny, ktoré takýto obsah tvoria; a na základe ich činnosti (a nie na základe toho, že niekto zverejní photoshopovanú fotku nejakého ministra) vyhodnocujú, či predstavujú bezpečnostné riziko,“ uviedla ďalej.
Ak dotyčné osoby predstavujú bezpečnostné riziko, posúvajú sa informácie ďalej a do tohto procesu sú zapojení všetci aktéri bezpečnostnej komunity od spravodajských, civilných, vojenských služieb, po Národný bezpečnostný úrad a rozhodnutia súdov. „To nie je samorozhodovanie jednej organizácie, či svojvôľa nejakého ministra, že sa napokon vypne nejaký web,“ podčiarkla Podhorány Masariková.
Vyhostenie ruského veľvyslanca
Demokrati informovali aj o tom, že v prípade, ak budú súčasťou budúcej vlády, ako jeden z prvých opatrení plánujú vyhostenie ruského veľvyslanca a zatvorenie ruskej ambasády. Galka sme sa pýtali, či nie sú to príliš silné vyhlásenia.
„Čo to je oproti tomu, že Rusi denne vraždia nevinné ukrajinské deti a ženy, denne tam zomrie obrovské množstvo civilistov, a tento veľvyslanec, ako zástupca agresorskej krajiny tu chodí po Slovensku ako majster sveta… Čo to je, zrušiť nejaké veľvyslanectvo oproti tomu vraždeniu,“ reagoval na otázku Galko s tým, že ide podľa neho o dôležité politické gesto.
„Ja mám s pánom veľvyslancom Ruska osobnú skúsenosť, takže verte, že to nebude žiadna škoda,“ uviedol tiež Galko na adresu ruského veľvyslanca Igora Bratčikova.